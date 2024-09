Ataque a carro-forte na região de Franca deixa cinco feridos

SIGA O SCA NO

Crédito: artesp

Um assalto a um carro-forte na rodovia Cândido Portinari, próximo a Franca, na noite de segunda-feira, mobilizou policiais de várias regiões. Criminosos fortemente armados, utilizando explosivos e armas de alto calibre, atacaram o veículo blindado. O confronto resultou em pelo menos cinco feridos, entre eles, um sargento da Força Tática de São Carlos, que foi atingido na perna.

A ação criminosa ocorreu por volta das 19h, na altura do km 384 da rodovia. Segundo testemunhas, os assaltantes, em número ainda não confirmado, abordaram o carro-forte de forma violenta e atravessaram uma carreta na pista.

Os assaltantes não conseguiram ter acesso ao conteúdo dos cofres do carro-forte, mesmo após explodir o veículo. Em seguida fugiram.

A polícia montou um grande cerco na região, com o apoio de equipes especializadas, como o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). As buscas se concentraram em áreas rurais e rodovias próximas, com o objetivo de localizar e prender os criminosos.

Um dos vigilantes do carro-forte foi atingido por um tiro e outros três por estilhações. Na área rural, uma viatura do Ronda Rural foi atingida por vários disparos, contudo, nenhum policial ficou ferido. Ainda na zona rural, um vigilante de uma usina também ficou ferido por um criminoso.

Já na rodovia Abrão Assed, a equipe de Força Tática de São Carlos cruzou com os bandidos. Houve troca de tiros e um policial foi atingido na perna.

Os feridos foram socorridos para hospitais de Franca e Ribeirão Preto. Até o momento nenhum envolvido no ataque foi preso.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

