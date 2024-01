Após adolescente ser baleada, Prefeitura de Itirapina reforça segurança no Broa

Represa do Broa em Itirapina - Crédito: divulgação

A Prefeitura de Itirapina intensificou algumas ações com o objetivo de proporcionar mais segurança aos moradores e turistas do Broa no último final de semana. Na virada do ano, uma adolescente de 17 anos foi atingida por uma bala perdida e um vídeo mostrando homens armados foi gravado no balneário.

Segundo o secretário de Turismo e Meio Ambiente Gilberto da Silva Júnior, ao contrário do que alguns políticos equivocadamente estão afirmando de que a parceria com a Polícia Militar, através do programa Atividade Delegada, não está sendo realizada, é importante destacar que a Prefeitura de Itirapina faz contratação dos policiais militares, durante o seu horário de folga, desde 2022. “Esse trabalho conjunto entre a Prefeitura de Itirapina e os Policiais Militares sempre foi feito, principalmente nos feriados prolongados e durante a realização de eventos no município”.

No último final de semana, de maneira especial, os policiais militares atuaram na fiscalização de trânsito, bem como na preservação da ordem e garantia da segurança no Broa. Além disso, a Prefeitura também contou com o trabalho dos integrantes da Defesa Civil e fez a delimitação de alguns espaços para estacionamento de veículos com a instalação de placas de sinalização, garantindo uma distância maior da orla.

De acordo com o secretário estas ações trouxeram bons resultados. “Nós recebemos o depoimento positivo de moradores que ficaram satisfeitos com estas alterações”, finalizou Beto.

