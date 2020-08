Alunos de Ibaté recebem kit com hortifruti e produtos da cesta básica

Crédito: Divulgação

Desde o mês de maio a Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Educação e do Departamento de Merenda Escolar (CPA), está realizando a distribuição de kits merenda escolar para os alunos das 14 unidades de sua rede municipal de ensino. Neste mês de agosto, a distribuição dos kits, que aconteceu na última semana, foi reforçada com hortifruti.

Além dos produtos da cesta básica, como arroz, feijão, farinha de trigo, fubá, açúcar, macarrão, sal, leite em pó e óleo de soja, as famílias receberam também um kit com 1 kg de cada produto: batata, cebola, cenoura, tomate, maçã e banana nanica, produzidos pela agricultura familiar. Ainda foram passadas orientações sobre a higienização das mãos, das embalagens e das frutas, verduras e legumes antes do consumo.

A Secretária Municipal de Educação de Ibaté, Fátima Heck Vaz, lembrou que o kit de hortifruti reforça o trabalho que a Prefeitura de Ibaté já vem fazendo com a distribuição do kit merenda. "Todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino, desde a Creche até o quinto ano do Ensino Fundamental, recebem mensalmente o kit merenda que agora ganhou reforço com hortifruti. Além de melhorar na qualidade da alimentação, esse reforço também colabora com a economia da agricultura familiar".

Em situações normais, a Prefeitura de Ibaté oferece a merenda nas férias, mas com o isolamento social durante a pandemia foi necessário criar uma outra alternativa, entregando o alimento para que a própria família prepare em casa.

A distribuição dos kits é feita na unidade escolar em que o aluno está matriculado e realizada pela equipe escolar, seguindo todas as medidas sanitárias para o controle do novo coronavírus. A recomendação é a de que os responsáveis não levem as crianças ou acompanhantes na hora da retirada, para não haver aglomerações.

