Alunos de Ibaté começam a receber merenda nas escolas municipais

Crédito: Divulgação

Apesar da continuidade da suspensão das aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de Ibaté, devido à pandemia do novo Coronavírus, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, começa nesta segunda-feira (23) o fornecimento de merenda escolar para todos os alunos da rede.

Com o objetivo de garantir alimentação para as crianças que necessitam da merenda diária, em meses anteriores a Prefeitura de Ibaté já fez a distribuição de kits merenda, com produtos da cesta básica e de hortifruti, e a agora passa a oferecer o alimento pronto para os alunos.

Integrando o conjunto de medidas que a Prefeitura de Ibaté está adotando, no sentido de evitar a transmissão do novo coronavírus, as refeições serão servidas em faixas de horário espaçadas, com metade da capacidade de cada refeitório, seguindo todos os protocolos sanitários exigidos. Após a saída de cada grupo de crianças, será feita a higienização do local e para acesso ao refeitório os alunos devem usar máscara.

O trabalho tem o acompanhamento do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e deve beneficiar mais de quatro mil crianças da creche até o quinto ano do Ensino Fundamental de Ibaté.

A merenda estará disponível de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h, em quatro unidades escolares de Ibaté, estrategicamente localizadas para atender toda a cidade. São elas:

ESCOLA MUNICIPAL BRASILINA TEIXEIRA IANONI - Rua Boa Esperança do Sul, 300 – Jardim Cruzado

(atenderá alunos das escolas: Brasilina Teixeira Ianoni, Júlio Benedicto Mendes, Profª. Alice Rossito Cervoni, Augusta Donatoni Valério e Edith Ap. Benini da Silva).

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA LUIZA BATISTELA DANIELI - Rua Paulino Mendonça, 240 – Comendador Nello Morganti

(atenderá alunos das escolas: Profª. Maria Luiza Batistela Danieli, Profª Solange Ap. Rodrigues e Ermínia Morganti).

ESCOLA MUNICIPAL PROFª NEUSA MILORI FREDDI - Av. Cons. Moreira de Barros, 639 - Centro

(atenderá alunos das escolas: Profª. Neusa Milori Freddi, Jovina de Paula Pessente e Bruna Espósito).

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VERA HELENA TRINTA PULCINELLI - Rua Oreste Del Ponte, 462- Jardim Icaraí

(atenderá alunos das escolas: Profª. Vera Helena Trinta Pulcinelli, Antonio Deval e Ruth Zavaglia Gomes).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também