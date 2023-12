Adolescente é detido após furtar loja no centro de Ibaté

O dinheiro que estava em poder do adolescente infrator - Crédito: Divulgação

Um adolescente foi detido por guardas municipais de Ibaté, após ser acusado de furtar um estabelecimento comercial no centro da cidade na madrugada desta quarta-feira, 27.

Os GMs foram acionados e na rua Visconde de Pelotas, flagraram um suspeito saindo da loja. Em revista, localizaram com ele R$ 104,00 em cédulas e R$ 29,95 em moedas. Indagado, o infrator que estaria sem documentos, confessou o crime.

O Conselho Tutelar foi acionado, bem como a mãe do infrator e todos os envolvidos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da cidade. De acordo com a GM esta é a terceira que o adolescente é detido em flagrante de ato infracional. Após ser ouvido, o infrator foi liberado para a mãe.

Moto apreendida

Durante a ocorrência, os GMs localizaram na casa do infrator uma moto sem placa e com as numerações do chassi e motor raspados, na garagem. O veículo seria o mesmo que, em dias anteriores, seria pilotada por pessoas sem capacetes que faziam manobras arriscadas em via pública. Com apoio da Policia Militar e solicitação da Policia Civil a moto foi encaminhada à delegacia. A moto foi apreendida.

