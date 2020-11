Adolescente de 15 anos mata o companheiro no dia do aniversário dele

Crédito: Divulgação

Briga de casal terminou na morte de um homem, identificado como Rodrigo Adriano Ayres Viale. O fato se deu bem no dia em que estava comemorando 35 anos de vida, na Vila Santa Cruz, município de Tabatinga, distante 98 km de São Carlos.

De acordo com informações da Rádio Centenário FM, é que o homem e sua companheira de apenas 15 anos discutiam e num determinado momento da briga, o golpeou pelas costas. Foi apenas um golpe. Mas, fatal.

Os participantes da festa ainda tentaram prestar socorro e o encaminharam ao Pronto Socorro de Tabatinga. Mas, Rodrigo já deu entrada em estado grave, o ferimento ocasionado pela faca acabou atingindo o pulmão e uma artéria. Por conta da gravidade, faleceu pouco tempo depois no hospital.

A adolescente disse aos policiais que comemorava o aniversário do seu companheiro. Após consumir algumas cervejas, saiu com o carro dele para dar uma volta. Ao retornar para casa, o homem passou a agredi-la verbalmente e com socos. Nesse momento A menor relatou que pegou uma faca e golpeou a vítima pelas costas.

A menor foi levada até o Plantão Policial de Ibitinga e ficou à disposição do delegado.

O corpo de Rodrigo foi velado neste domingo (08), no Velório Municipal e o sepultamento ocorreu no final da tarde. Ele deixa dois filhos, sendo que um deles é com a menor que o matou. (RCIA)

