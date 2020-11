Acidente em praça de pedágio deixa dois mortos e 16 feridos

Tragédia aconteceu no pedágio de São Simão - Crédito: Redes sociais

Um violento acidente, envolvendo quatro carros e um caminhão, tirou a vida de duas pessoas e deixou outras 16 feridas na noite de sexta-feira (20) na rodovia Anhanguera (SP-330), sentido capital/interior, na Praça do Pedágio da cidade de São Simão.

De acordo com a Polícia Rodoviária, que atendeu a ocorrência, o primeiro carro pagando o pedágio em uma cabine quando foi atingido por uma carreta que acabou colidindo também nos outros veículos.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas aos hospitais de São Simão e de Ribeirão Preto, mas o condutor de um veículo placa de Sumaré e o motorista do caminhão morreram no local.

