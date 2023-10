14ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ acontece neste domingo em Araraquara

Crédito: divulgação

Neste domingo (29), será realizada a 14ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+, que encerrará a Semana da Cidadania LGBTQIA+ em Araraquara. Com foco na luta pelo fortalecimento das políticas públicas que englobam a comunidade LGBTQIA+, a parada deste ano traz o tema "Família não é privilégio, é direito".

A concentração da parada será no Parque Infantil, no Centro, a partir das 12h. A atração principal ficará por conta da multiartista Grag Queen, mais conhecida por vencer a primeira temporada do "Queen of the Universe", reality show da Paramount+, onde desbancou candidatas de países como Inglaterra, Índia, Austrália, França e Estados Unidos. Também é apresentadora do "Drag Race Brasil", programa transmitido da MTV que é uma versão nacional do americano "RuPaul´s Drag Race", o reality de drags mais famoso do planeta.

Grag também brilha nas redes sociais, onde acumula mais de 13 milhões de visualizações em seu Youtube, além de 2,2 milhões de seguidores no TikTok, 500 mil seguidores no Instagram e mais de 400 mil ouvintes mensais em seu Spotify.

O público também vai se divertir ao som das Irmãs de Pau, dupla formada pelas multiartistas travestis Vita Pereira, que reside em Araraquara, e Isma Almeida, de São Paulo. As funkeiras nasceram na capital paulista e se conheceram durante o ensino médio, mas foi durante um movimento de ocupação estudantil que fortaleceram a amizade. Neste ano, participaram da música "Derretida", do álbum "After", de Pablo Vittar.

A Parada do Orgulho LGBTQIA+ também contará com a participação do DJ Beats, Raissa Assunção, DJ Renan Alves, DJ Ulisses Philippelli e DJ Sol Negro. Às 16h30, haverá um ato político, também no Parque Infantil.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também