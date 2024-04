Vila Prado ganha velório particular

Cerimonial Nova Jerusalém está localizado na rua dos Ferroviários, 210.

Com quase três décadas de trajetória sólida, a renomada Funerária Nova Jerusalém, reconhecida por sua excelência em sensibilidade no atendimento em momentos de perda, surpreendeu a comunidade ao expandir seus serviços com a inauguração do Cerimonial Nova Jerusalém. Uma sala exclusiva para velórios que traz um novo conceito para cerimônias de despedida na cidade.

Após anos de planejamento e investimento, a Funerária Nova Jerusalém abriu as portas do Cerimonial Nova Jerusalém, oferecendo um espaço exclusivo para homenagens íntimas e personalizadas. Diferenciando-se das tradicionais salas de velório, o Cerimonial adota a filosofia de um velório por vez, permitindo que cada família tenha um momento de despedida privado.

Essa abordagem inovadora visa proporcionar um ambiente de conforto e acolhimento, onde os entes queridos possam honrar a memória do falecido de maneira mais íntima, compartilhando lembranças e emoções apenas com aqueles mais próximos. Promovendo uma atmosfera de intimidade, onde a família pode expressar seu amor e gratidão de forma genuína e sem distrações.

O espaço foi projetado com um conceito único na cidade, combinando elegância, serenidade e privacidade. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para oferecer um ambiente tranquilo e respeitoso, onde as lembranças preciosas possam ser compartilhadas em um cenário que reflete a importância e a singularidade de cada vida celebrada.

Adicionalmente, o Cerimonial Nova Jerusalém está equipado com um ambiente com controle de temperatura, sistema de áudio integrado em todas as áreas e uma área de café para garantir o máximo conforto a todos os presentes. O sistema de áudio ambiente não apenas permite que os convidados desfrutem das músicas favoritas do falecido, mas também dispõe de microfone para garantir que todos possam ouvir claramente a cerimônia religiosa, realizar leituras de textos e prestar homenagens verbalmente, se assim desejarem.

O Cerimonial Nova Jerusalém marca um novo compromisso da Funerária Nova Jerusalém em fornecer serviços de qualidade e apoio compassivo em momentos de perda. Essa iniciativa reflete não apenas a evolução contínua da empresa, mas também seu profundo comprometimento em oferecer um espaço onde as famílias possam se despedir de seus homenageados de maneira digna e significativa.

Diante desse novo conceito, a Funerária Nova Jerusalém reafirma sua posição como referência na cidade, oferecendo não apenas atendimentos e serviços de excelência, mas também um ambiente de respeito, amor e cuidado durante os momentos mais difíceis da vida. O Cerimonial Nova Jerusalém representa um passo adiante na jornada de apoio e consolo, proporcionando um espaço exclusivo para homenagens que ficarão gravadas na memória de todos os presentes.

Localizado na Rua dos Ferroviários, 210 - Vila Prado, São Carlos, o Cerimonial Nova Jerusalém está disponível para mais informações através do telefone (16) 3375-3800, com atendimento 24 horas.