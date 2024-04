Japa Films completa 13 anos e comemora com exposição de carros de luxo

A Loja de instalação de películas de insulfilm Japa Films comemorou neste domingo (21) 13 anos de atuação no mercado automobilístico em São Carlos. O evento, que contou com a cobertura do São Carlos Agora, ocorreu com a presença de amigos e clientes e a exposição de carros de luxos avaliados em R$ 25 milhões.

Para comemorar esse momento especial a loja organizou uma festa com buffet, Dj e uma exposição com exemplares de Porsche, Maserati, Mclaren, Ferrari, um jet ski e uma moto Ducati de clientes, todos com películas de proteção de pintura (PPF) aplicadas pelos funcionários da Japa Films.

Ao longo dos anos a marca, criada pelo casal Kelvin Alex Kureishi e Thais Franzo Kureishi, cresceu e atualmente atende de 120 a 150 veículos por mês, sendo em sua maioria carros de alto padrão com valores que partem de R$ 100 mil e chegam a R$ 7 milhões, oferecendo serviços de instalação de insulfilm, películas de proteção de pintura (PPF). Além disso, a loja faz aplicação de insulfilm em residências.

A febre da vez é a aplicação de proteção de pintura que tem se disseminado entre proprietários de carros de luxo, esportivos, bem como carros comuns. Trata-se da PPF, conhecida como envelopamento de rico, uma espécie de segunda pele de alta tecnologia que conserva a pintura original da carroceria.

“É uma película incolor, com hidrofobia (que apresenta grande poder de repelência contra líquidos) e é autorregenerativa ao ser exposta ao calor do motor e a exposição da luz solar. É uma proteção para a lataria e ao mesmo tempo realça o brilho do carro”, detalhou a empresária Thais Franzo Kureishi.

A título de exemplo, Thais explicou que se um carro estiver numa rodovia e pedras soltas do asfalto atingirem o carro, elas não agridem a lataria do carro, pois atingem a PPF. Do mesmo modo aconteceria com pequenos riscos na lataria do carro.

A aplicação integral de uma PPF em um veículo na loja custa a partir de R$ 18 mil e pode chegar até R$ 28 mil e não existe diferença de preço de aplicação, por exemplo, em uma Porsche ou em um Onix. A marca de película utilizada pela loja é da empresa norte-americana Suntek, umas das melhores do mercado, e oferece uma garantia de 12 anos.

“A PPF se coloca em carro quando ele é zero, justamente para proteger a pintura. E a procura é muito grande, pois estamos atendendo clientes de São Carlos e da região”, frisou o empresário Kelvin Alex Kureishi, que também é técnico e instrutor da marca Suntek e viaja pelo Brasil realizando cursos de treinamento de aplicação da PPF da marca.

Convém ressaltar que a loja é única na região que trabalha com um software que envia comandos para uma máquina de corte, que imprime as peças de PPF na dimensão exata do veículo, visto que o programa já tem em sua base de dados informações do modelo e ano dos carros que receberão aplicação da película. O corte computadorizado de PPF facilita na aplicação da película, uma vez que não precisa fazer o uso do estilete durante a instalação.

Após dois anos trabalhando com aplicação de PPF, a Japa Films se tornou a maior representante de vendas da Suntek e o casal ganhou da marca uma viagem para o maior evento automotivo do mundo, o SEMA Show, que será realizado em Las Vegas (EUA) em novembro deste ano.

“O que está acontecendo hoje é gratificante, pois o crescimento dessa loja não seria possível sem o apoio da minha família, dos nossos clientes e, muito importante, dos nossos cinco funcionários dedicados, que são o coração desta empresa e têm minha admiração e gratidão, principalmente pelo comprometimento e trabalho árduo, que são a base do nosso sucesso”, comemorou Kelvin Alex Kureishi.

O evento contou ainda com a presença de jovens proprietários de carros de luxo do grupo VHT (Victor Hugo Tundisi), que promovem ações sociais na cidade.

Kelvin e a esposa Thais, proprietários da Japa Films

Início difícil

Antes de empreender a Japa Films, Kelvin Alex Kureishi era aplicador de insulfilm em carros novos em uma concessionária na cidade. A época foi marcada por insegurança e incertezas, sobretudo porque a esposa Thais estava grávida e o casal não possuía capital suficiente para abrir a loja.

Mesmo diante dos desafios, o casal procurou barracões pela cidade e alugou um imóvel que tinha um pequeno salão embaixo e uma kitnet no piso superior, localizado no bairro Maria Stella Faga. No salão cabiam apenas um veículo, uma mesa simples de escritório para atender os clientes e uma bobina.

O casal ficou apenas dois anos no local, mas Kelvin não esqueceu do seu primeiro cliente, proprietário de um fusca, que pediu instalação de insulfilm. Na época tiveram pessoas que colocaram em dúvida o potencial da empresa. “Teve gente que fez piada, por eu estar começando a empresa realizando serviço em um fusca. Isso me marcou e me chateou na época, mas levei na esportiva”, lembrou Kelvin.

A virada de página para Japa Films foi quando o empresário instalou insulfilm em uma BMW do jovem Victor Hugo Tundisi. Victor levava todas os seus veículos de luxo e de seu pai na Japa Films e ainda começou a indicar clientes. Através das indicações a loja começou a atender clientes proprietários de veículos de alto padrão. Os empresários então viram a necessidade de alugar um espaço maior, localizado na Vila Nery, próximo ao Balão do Bonde, em um espaço para dois carros. Para tristeza de Kelvin e Thais, há dois anos Victor sofreu um acidente de carro e veio falecer, mas seu nome inspirou a criação do grupo VHT que promove ações sociais na cidade.

A empresa ficou sete anos na Vila Nery e há três anos e meio está instalada em um espaço de 310 m², localizado na Avenida Professor Luis Augusto de Oliveira, nº 288, Vila Marina

“Nunca imaginei que podíamos a chegar a este tamanho. Começamos bem pequeno e ver o resultado hoje é gratificante”, declarou Kelvin.

Futuramente os empresários pretendem expandir a loja, oferecendo serviços de lavagem, polimento e vitrificação.

Serviço

Japa Films

Av. Profº Luis Augusto de Oliveira, 288 - Vila Marina

Telefone/Whatsapp: (16) 99211-8981

Instagram: @japa.film