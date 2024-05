Funerais Pet: Velório de despedida para seu pet em São Carlos

Perder um animal de estimação é uma experiência dolorosa para qualquer tutor, e agora, graças ao Funerais Pet, em São Carlos e região, essa despedida pode ser mais digna e respeitosa do que nunca. A empresa pioneira no serviço de cremação de animais de estimação oferece velório de despedida para os amados companheiros de quatro patas.

O velório, que pode ser agendado com hora marcada, oferece aos tutores a oportunidade de se despedirem de seus animais de estimação em um ambiente preparado com amor e cuidado pela equipe dedicada do Funerais Pet. Durante a cerimônia de uma hora, os tutores podem decorar o espaço com fotos, brinquedos e outros objetos que representem o amor compartilhado com seus animais de estimação.

Este serviço de velório de despedida está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, em unidades localizadas tanto em São Carlos quanto em Ibaté.

Planos a partir de R$ 12 mensais

Além desse novo serviço, o Funerais Pet também oferece planos pet a partir de R$ 12 mensais. Esses planos incluem cobertura para cremação individual ou coletiva, além de outros serviços essenciais, como traslado e urna.

Os tutores de cães, gatos, coelhos, porquinhos da índia, aves e outros animais podem contratar esses planos. Para mais detalhes, entre em contato com o Funerais Pet pelos telefones (16) 3413-8070, (16) 3343-5668, ou via WhatsApp pelo número (16) 99719-3001.

Endereços

São Carlos

Rua São Joaquim, 308, Centro

Ibaté

Avenida Conselheiro Moreira de Barros, 286, Centro