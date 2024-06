TUSCA 2024 anuncia primeiras atrações musicais: Matuê, Menos é Mais, MC IG, MC PH e Dennis DJ

TUSCA - Crédito: divulgação

A contagem regressiva para a maior festa universitária do país já começou! A TUSCA - Torneio Universitário de São Carlos, em sua 43ª edição, segue sua já conhecida diversidade de estilos musicais: trap, pagode e funk já estão confirmados. Primeiros artistas anunciados:

Matuê, conhecido por suas letras profundas e batidas envolventes do trap, promete uma performance memorável que deixará o público vibrando com hits como "Kenny G" e "Anos Luz".

Menos é Mais, a banda que conquistou o coração dos brasileiros com seu pagode moderno e canções como "Adorei" e "Rosa", trará sua energia contagiante para o palco da TUSCA.

MC IG e MC PH, representantes do funk carioca que não deixam ninguém parado com suas músicas animadas e ritmos contagiantes, prometem uma noite inesquecível com sucessos como "Perdão, Amor", "Tipo Gin" e "Sarrada dos Amigos".

Dennis DJ, um dos maiores nomes da cena eletrônica e do funk no Brasil, encerrará as festividades com sua habilidade única de mixar e criar hits que dominam as pistas de dança, como "Malandramente" e "Quando o DJ Mandar".

E a expectativa das próximas atrações só aumenta!

Detalhes do Evento:

Data: 14, 15, 16 e 17 de novembro de 2024

Local: Arena TUSCA, São Carlos-SP

Programação: 5 festas, mais de 40 horas de open bar, 12 praças esportivas, 3.000 atletas, 40 modalidades esportivas, 2 palcos e mais de 30 atrações musicais.

Pontos de Venda:

Acesse o Instagram oficial @sigatusca e clique no “compre aqui”, que você será direcionado para a plataforma Blacktag.

Presencialmente: nas Atléticas CAASO e FEDERAL.

