Tchakabum e Valesca popozuda: uma Revolução de Sentimentos na TUSCA 2024

A TUSCA 2024 convida você para uma experiência sensorial única: uma viagem musical no tempo. Nesta edição, ícones como Tchakabum e Valesca Popozuda subirão ao palco, trazendo a nostalgia de seus sucessos que marcaram gerações.

Com o grupo Tchakabum, os momentos icônicos que marcaram todo o Brasil serão relembrados. Sucessos como "Dança da Mãozinha" e "Olha a Onda" prometem uma explosão de nostalgia e animação. E como esquecer de Valesca Popozuda? Uma diva que vai reacender o fogo de uma era em que o funk carioca ganhava o Brasil. Com hits como "Beijinho no Ombro", Valesca não só fez história, como deu também voz a uma geração. Em seu show, cada batida será uma convite para se libertar e viver.

DETALHES DO EVENTO:

Data: 14, 15, 16 e 17 de novembro de 2024

Local: Arena TUSCA, São Carlos-SP

Programação: 5 festas, mais de 40 horas de open bar, 12 praças esportivas, 3.000 atletas, 40 modalidades esportivas, 2 palcos e mais de 30 atrações musicais.

Tipos de ingressos: Pacote completo (meia ou inteira) com acesso a todos os dias e a todas as festas. Ingressos avulsos (meia ou inteira).

Pontos de Venda: site ou aplicativo BLACKTAG, CAASO e FEDERAL.

Posso parcelar meu ingresso? Sim, em até 12x no cartão de crédito (taxa de 2,5% a.m.)

Fique ligado nas próximas atualizações e acompanhe todas as novidades pela página oficial da TUSCA: @sigatusca

