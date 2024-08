São Carlos sedia 2ª Feira de Profissões do Agronegócio CPEA neste sábado

Neste sábado, 31 de agosto, São Carlos será palco da 2ª Feira de Profissões do Agronegócio CPEA, um evento que promete reunir estudantes, profissionais e empresas em um ambiente totalmente voltado para a inovação. A feira, aberta ao público, enfatiza a importância das novas tecnologias e práticas sustentáveis que estão transformando o agronegócio, oferecendo uma visão completa das tendências e oportunidades do setor.

Além de contar com uma diversidade de stands e expositores, a feira se destaca como um espaço privilegiado para o diálogo sobre o futuro do agronegócio. A inovação tecnológica e as novas práticas que estão moldando o setor estarão em evidência, proporcionando uma experiência rica e informativa para todos os participantes.

Se você atua no setor agro ou tem interesse em conhecer as inovações desse mercado tão essencial para o Brasil, a 2ª Feira de Profissões do Agronegócio CPEA é um evento imperdível. Com entrada gratuita e aberta ao público, a feira oferece uma excelente oportunidade para aprendizado, networking e descoberta de novas possibilidades.

SERVIÇO

Data: 31 de agosto

Horário: A partir das 08h30

Local: Hotel Nacional Inn e Pavilhão da Cenacon, em São Carlos.