Santa Casa de São Carlos comemora 133 anos de história com sucesso no segundo jantar comemorativo

No último sábado, 09 de novembro de 2024, a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos celebrou seus 133 anos de história com um jantar especial no The Hill Executive Hotel. O evento, que reuniu aproximadamente 300 convidados, foi um sucesso absoluto, refletindo o prestígio e a relevância da instituição para a comunidade são-carlense.

A noite foi marcada por um clima de confraternização e emoção, contando com a presença de autoridades locais, líderes empresariais, representantes da sociedade civil e membros da população, todos reunidos para homenagear uma instituição que, há mais de um século, se dedica ao cuidado da saúde e ao bem-estar da população.

Para participar da celebração, os convidados adquiriram convites individuais ou mesas para grupos de até oito pessoas, contribuindo para que a noite fosse um marco na história da Santa Casa. A programação incluiu um jantar cuidadosamente elaborado, apresentação musical ao vivo da Banda Doce Veneno e discursos emocionantes que destacaram o papel fundamental da Santa Casa na promoção da saúde e da assistência social em São Carlos e região.

Uma Trajetória de Dedicação e Excelência

Fundada em 12 de abril de 1891, a Santa Casa de São Carlos é a instituição hospitalar mais antiga da cidade e se consolidou como uma referência em média e alta complexidade na área da saúde. Ao longo de mais de um século de atividades, a Santa Casa ampliou seus serviços e fortaleceu seu compromisso com a comunidade, oferecendo atendimento humanizado e seguro, sempre em busca de inovação e excelência.

Agradecimento aos Parceiros e Patrocinadores

O sucesso do evento também foi possível graças ao apoio dos patrocinadores e parceiros da Santa Casa, que acreditam na missão e nos valores da instituição. Empresas e organizações da região se uniram para tornar essa celebração ainda mais grandiosa, demonstrando que a Santa Casa conta com o respaldo da comunidade em sua trajetória de assistência à saúde.

Compromisso com o Futuro

Com um olhar no futuro, a Santa Casa de São Carlos reafirma seu compromisso em continuar a servir a população com qualidade e dedicação. A celebração de 133 anos de história é também um momento para reforçar a visão da instituição de ser uma referência regional em alta complexidade, ensino e pesquisa de forma sustentável, cumprindo com excelência seu papel na sociedade.

Gratidão e Esperança

O segundo jantar comemorativo foi uma noite de celebração, gratidão e esperança. A Santa Casa agradece a todos os presentes, parceiros, colaboradores e patrocinadores que tornaram este evento possível e que, junto com a instituição, constroem um futuro de saúde e bem-estar para São Carlos e região.

Santa Casa de São Carlos – 133 anos cuidando da nossa gente.