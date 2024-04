Palestras sobre Arborização Urbana: Desafios e Soluções

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos - AEASC promoverá, com apoio do Crea-SP, nos dias 17 e 18 de abril palestras com o tema “Arborização Urbana: desafios e soluções”.

A arborização urbana, que se refere à vegetação presente nas cidades, desempenha um papel crucial no ambiente urbano, traz uma série de benefícios para o convívio nas cidades, tais como controle da poluição do ar e acústica, aumento do conforto ambiental e térmico, abrigo à fauna, equilíbrio do índice de umidade no ar, organização e composição de espaços, valorização visual e ornamental do ambiente, diversificação da paisagem construída e recreação.

No entanto, apesar desses benefícios, enfrentamos desafios significativos para tornar nossas cidades mais arborizadas. Questões como a elaboração de um Plano de Arborização, a seleção adequada das árvores a serem plantadas, técnicas adequadas de poda, entre outros, precisam ser abordadas.

Nesse contexto, convidamos a todos a participarem das palestras nos dias 17 e 18 de abril, sempre às 19h, na sede da AEASC, localizada na rua Sorbone n. 400, ou acompanhar através das redes sociais da AEASC.

Para mais informações, acesse o site da AEASC em aeasc.net ou entre em contato pelo telefone 16-33681020.