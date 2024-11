Nova Soluções Elétricas inaugura nesta sexta-feira (29) em São Carlos

Dia 29 de novembro, a Nova Soluções Elétricas inaugura trazendo o que há de melhor em automação, iluminação, infraestrutura e ferramentas para transformar seus projetos em realidade.

No sábado, 30 de novembro, a Nova promoverá demonstrações de ferramentas, sorteio de produtos, descontos imperdíveis e brindes exclusivos.

A loja nasce da paixão dos sócios por inovação e excelência em soluções elétricas, oferecendo qualidade, segurança e eficiência em um único lugar.

Com anos de experiência e profundo conhecimento técnico, a Nova Soluções Elétricas tem origem em sua coirmã, Nova Soluções Industrializadas, e traz expertise acumulada para oferecer soluções completas e diferenciadas.

A equipe oferece atendimento humanizado, especializado e personalizado, com consultoria técnica detalhada, produtos de alta qualidade e um ambiente moderno e acolhedor. Conta com parcerias de marcas líderes e preços competitivos, além de promoções exclusivas e atendimento online, atendendo todas as necessidades dos nossos clientes.

Na loja, você encontra tudo o que precisa para sua residência, comércio ou indústria, nos setores de materiais elétricos, iluminação, ferramentas, automação e infraestrutura.

O atendimento é voltado para quem valoriza tecnologia, inovação, qualidade e eficiência, buscando soluções práticas e econômicas sem abrir mão de um atendimento consultivo e humanizado.

Horário de atendimento:

Segunda a sexta: 07h às 18h

Sábado: 07h às 13h

Endereço: Rua Major Manoel Antônio de Mattos, 1186, Centro.

Contato: