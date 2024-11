Nova Soluções Elétricas inaugura loja em São Carlos

A Nova Soluções Elétricas inaugurou, nesta sexta-feira, 29 de novembro, na rua Major Manoel Antônio de Mattos, 1186, na Vila Nery, sua loja em São Carlos. Com a proposta de oferecer o que há de melhor em automação, iluminação, infraestrutura e ferramentas para transformar seus projetos em realidade, a empresa está gerando 10 empregos diretos e disponibilizando mais de 1.700 itens

Um dos proprietários da empresa, Denis César Corrêa, afirma que a expectativa é de oferecer novas opções para o consumidor são-carlense no segmento de materiais elétricos com grande diversidade de produtos de alta qualidade. “Vamos atender desde o residencial até o industrial. Temos parte de iluminação, parte de fotocélulas, disjuntores, quadros, infraestrutura, parte de automação, chave relê. É uma gama gigantesca de opções”, destaca ele.

Segundo Corrêa, São Carlos, por ser a Capital da Tecnologia, é uma cidade que se desenvolve a cada dia. “Apostamos na força da cidade e queremos oferecer novas alternativas para o consumidor são-carlense”.

A loja nasce da paixão dos sócios por inovação e excelência em soluções elétricas, oferecendo qualidade, segurança e eficiência em um único lugar.

Com anos de experiência e profundo conhecimento técnico, a Nova Soluções Elétricas tem origem em sua coirmã, Nova Soluções Industrializadas, e traz expertise acumulada para oferecer soluções completas e diferenciadas.



A equipe oferece atendimento humanizado, especializado e personalizado, com consultoria técnica detalhada, produtos de alta qualidade e um ambiente moderno e acolhedor. Conta com parcerias de marcas líderes e preços competitivos, além de promoções exclusivas e atendimento online, atendendo todas as necessidades dos nossos clientes.

Na loja, você encontra tudo o que precisa para sua residência, comércio ou indústria, nos setores de materiais elétricos, iluminação, ferramentas, automação e infraestrutura.



O atendimento é voltado para quem valoriza tecnologia, inovação, qualidade e eficiência, buscando soluções práticas e econômicas sem abrir mão de um atendimento consultivo e humanizado.

Siga-nos nas redes sociais e fique por dentro das melhores soluções elétricas.

Horário de atendimento:

Segunda a sexta: 07h às 18h

Sábado: 07h às 13h

Endereço: Rua Major Manoel Antônio de Mattos, 1186, Centro.

Contato:

WhatsApp: (16) 99285-3627

Site: www.novasolucoesel.com.br

Instagram: @novasolucoesel