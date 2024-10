Mais uma novidade que a Roca está trazendo para São Carlos: Alba Corpal Park Club

Com o dinamismo e velocidade que a vida urbana exige hoje, é cada vez mais importante que se possa ter um lugar capaz de se desligar do estresse e agitação para se reconectar com a serenidade.

E é para atender essa busca que a Roca Imóveis traz mais uma novidade para você: o Alba Corpal Park Club. Esse é o mais novo breve lançamento de alto padrão na cidade de São Carlos, que chega com a assinatura da Corpal Incorporadora.

Viva em um dos melhores endereços de São Carlos

Localizado ao lado do Essenza, outro grande sucesso da Corpal, e em uma das regiões que mais cresce na cidade, o Alba Corpal Park Club é um empreendimento planejado em cada detalhe. Todos os seus itens foram cuidadosamente elaborados para transformar a qualidade de vida com uma conexão real com o meio ambiente, calmaria e bem-estar.

Do paisagismo, que celebra o contato com o meio ambiente, às áreas comuns, que privilegiam o convívio, o morador se sente realmente em um oásis de paz e tranquilidade.

Mais do que uma experiência única, algo para poucos

Viver tudo o que o Alba Corpal Park Club oferece para se distanciar do caos urbano é algo único, e essa palavra pode ser aplicada em todos os sentidos possíveis. Desde a concepção do projeto até o número de unidades disponíveis.

São apenas 183 lotes a partir de 300m2, o que reforça a proposta de ser um refúgio para tranquilidade e qualidade de vida.

Escolher esse empreendimento é elevar o padrão de vida e de moradia, trazendo consigo um sentimento de realização sem precedentes. Uma valorização única ao que se refere a qualidade de vida e patrimônio.

E, para que você possa aproveitar essa oportunidade excepcional da melhor maneira possível, a Roca disponibiliza um cadastro para que você receba com antecedência e exclusividade todas as informações relevantes e saia na frente para garantir a sua unidade.

Lazer muito além do que você espera

Toda a qualidade de vida e reconexão com a natureza também se estende ao lazer. O Alba Corpal Park Club apresenta o conceito de clube, oferecendo espaços que harmonizam com a natureza ao mesmo tempo em que incentivam a prática de atividades ao ar livre. Viver nele é quase como transformar os seus momentos de lazer em uma estadia em um resort.

Corpal Incorporadora

A Corpal Incorporadora é uma empresa movida pela sua vontade de levar seus clientes ao extraordinário. Em pouco mais de 16 anos, ela está presente em 6 estados com projetos em mais de 30 cidades.

+ de 68 lançamentos + de 8 milhões

de m² urbanizados + de 12 mil

vidas transformadas

Corpal e Roca: uma parceria de sucesso para você

Essa não é a primeira vez que as duas empresas trabalham em parceria para oferecer as melhores opções imobiliárias para São Carlos e região.

A Roca foi uma das imobiliárias responsáveis pela venda do Essenza, sendo a número 1 em vendas do empreendimento. E sabe quem mais se beneficiou com isso? Você.

Com a Roca você tem um canal aberto para conversar com os corretores e receber em primeira mão informações sobre os melhores lançamentos imobiliários da região, além de contar com condições especiais e processo de compra agilizado.

Essa é a melhor hora para você fechar negócio

O lançamento do Alba Corpal Park Club está previsto para o dia 19/10/2024 e você precisa ser rápido, pois são poucas unidades disponíveis.

Não deixe essa oportunidade única passar. Faça o pré-cadastro ou procure os corretores da Roca Imóveis e saia na frente para garantir o seu lote.

Unidade São Carlos

Av. São Carlos, 2541 - Centro, São Carlos/SP 13560-011

rocaimoveis@roca.com.br

Fixo/Whatsapp: (16) 3373-5000



Unidade Ribeirão Preto

Av. Professor João Fiusa, 1131 - Alto da Boa Vista, Ribeirão Preto/SP 14025-310

rocaimoveis@roca.com.br

Fixo: (16) 3797-6555

WhatsApp: (16) 99778-8583