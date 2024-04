Loteamento com acesso controlado: realize o sonho da sua casa própria no Residencial Amary em São Carlos

A Imobiliária Cardinali, com mais de 50 anos de liderança no mercado imobiliário de São Carlos, tem o prazer de apresentar o Residencial Amary, um loteamento com acesso controlado e lotes prontos, a partir de 242 m², perfeito para você construir a casa dos seus sonhos com toda a liberdade e segurança que você merece.

Localização privilegiada em São Carlos:

Próximo a tudo que você precisa para viver com praticidade e conforto, como escolas, supermercados e muito mais.

Fácil acesso com diversas opções de marginais e avenidas de acesso rápido à cidade.

Infraestrutura completa para toda a família:

Portaria 24 horas: com acesso biométrico para sua segurança e tranquilidade.

com acesso biométrico para sua segurança e tranquilidade. Área de lazer completa com tudo que você precisa para se divertir e relaxar: Piscinas adulto e infantil para dias refrescantes e divertidos. Playground para os pequenos brincarem à vontade. Espaço ZEN com maca de massagem e SPA para você relaxar e cuidar da sua saúde. Academia e espaço Pilates para você manter a forma e cuidar do seu corpo. Pergolado com redário para você relaxar e ler um bom livro. Quadra de Beach Tennis e Quadra Poliesportiva para você se divertir com os amigos e a família. Espaço Pizza Grill para reunir a família e os amigos. Fire Place para aquele lual de noites estreladas.

Lotes com excelente topografia prontos para você construir a casa dos seus sonhos.

Ruas arborizadas e paisagismo para um ambiente mais verde e agradável.

Toda a infraestrutura com energia elétrica, água, esgoto e internet.

O Residencial Amary é o lugar perfeito para você:

Construir a casa dos seus sonhos com a liberdade de escolher o projeto que mais combina com você e sua família.

Viver com segurança e tranquilidade em um ambiente familiar e acolhedor.

Ter acesso a tudo que você precisa sem precisar sair do bairro.

Proporcionar lazer e qualidade de vida para toda a família com uma área de lazer completa e diversas opções de atividades.

A Imobiliária Cardinali, como representante oficial de vendas do Residencial Amary, garante o melhor negócio para você!

Lotes a partir de R$ 276.000,00 à vista!

Não perca a oportunidade de realizar o sonho da sua casa própria!

Entre em contato com a Imobiliária Cardinali agora mesmo e agende uma visita:

Visite o Residencial Amary e se apaixone!