Livon Incorporadora inaugura novo plantão de vendas com decorado imersivo em São Carlos

A Livon Incorporadora, marca de médio padrão do Grupo ADN, inaugura o novo plantão de vendas e decorado do Liv Ipanema, em São Carlos, trazendo uma experiência inovadora para os clientes. O espaço segue nova orientação do Grupo ADN, ao refletir a convivência harmônica das duas marcas da holding (ADN Construtora e Livon Incorporadora), com um foco especial na experiência do cliente.

No local, os visitantes poderão explorar o decorado físico e experiências 3D com óculos de realidade aumentada e totem de navegação guiada, permitindo uma imersão completa nos empreendimentos. A equipe de marketing e comercial do Grupo ADN está concentrando esforços em criar experiências com foco em CX (Costumer Experience), para que os clientes vivenciem a qualidade e inovação desde o primeiro contato com as marcas.

Pedro Donadon, CEO do Grupo ADN, destaca que a empresa está totalmente alinhada às novas tendências de quem procura um imóvel na planta: “Acreditamos que uma experiência de compra diferenciada começa no atendimento e na forma como o cliente pode interagir com o projeto. Estamos investindo em tecnologia e inovação para que isso ocorra de forma integrada e imersiva, colocando o cliente dentro do seu futuro lar e investimento”.

O Liv. Ipanema é o primeiro empreendimento da Livon em São Carlos, e oferece apartamentos de 2 dormitórios (1 suíte), varanda grill e uma localização estratégica. O projeto combina conforto, praticidade e sustentabilidade, acompanhando as tendências do setor imobiliário e o crescimento do interior paulista.

Serviço

Nome do Empreendimento: Liv. Ipanema

Localização do decorado: Rua Miguel Petroni, 3320 - Santa Felícia - São Carlos, SP

Unidades: 2 Dormitórios (1 Suíte), Varanda Grill, 1 vaga de garagem.