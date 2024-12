JAH Açai inaugura hoje em São Carlos

Acaba de chegar em São Carlos o JAH DO AÇAÍ, Sorvetes e Picolés.

Quem ama açaí, sorvetes, milkshakes, iogurte natural, e busca uma nova opção de qualidade: já pode encontrar a opção mais saborosa em São Carlos: o JAH DO AÇAÍ.

Sucesso entre os fãs do fruto amazônico e pelas misturas ousadas que conquistaram paladares, o JAH acaba de inaugurar sua nova unidade aqui na cidade.

A nova loja da rede fica na Av. São Carlos nº 2905, coladinha com a SUBWAY.

Com produtos fresquinhos e uma experiência self-service superdescontraída, o JAH já virou o queridinho do Brasil.

No JAH, o açaí ganha novas combinações e sabores inovadores que atendem tanto às buscas clássicas quanto aos aventureiros do paladar. Com opções 100% naturais e livres de conservantes, a marca oferece um cardápio diverso com versões zero açúcar, veganas e sem lactose, perfeitas para quem quer se refrescar sem abrir mão de escolhas saudáveis.

Além da variedade de sabores, como os famosos Creme de ninho e Sorvete de pistache, o JAH permite que os clientes personalizem suas porções com até 35 opções de coberturas, como, Nutella, mel, frutas frescas, calda de frutas vermelhas e balas Fini.

São mais de 100 mil combinações possíveis.

Completando 10 anos no mundo das franquias, hoje o JAH é a maior rede self-service de açaí, sorvetes e picolés, com 160 unidades em 14 estados do país.

PROMOÇÃO DE INAUGURAÇÃO:

50% de desconto no quilo do açaí e sorvetes* (válido para sexta 06/12)

Sobre o JAH

A franquia JAH Açaí, Sorvetes e Picolés, nasceu na cidade de Conselheiro Lafaiete (MG), oferecendo produtos 100% naturais, sem conservantes ou gordura vegetal, incluindo opções zero açúcar, veganas e sem lactose, a preços acessíveis.

Delicie-se com a energia vibrante do AÇAÍ, SORVETES E MILKSHAKES JAH.

A textura cremosa envolve o paladar, numa explosão de sabores únicos.

Sinta a refrescância e curta uma experiência única.

Horário de atendimento:

SEG à QUAR: 12h às 23h

QUI à DOM: 12h às 04:00 da madrugada

JAH AÇAÍ

Inauguração: 06/12/2024 sexta-feira

Endereço: Av São Carlos 2905, junto com a Subway,

Instagram: @jahsaocarlos