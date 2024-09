Grupo Plano estabelece novo recorde de vendas na região de São Carlos e Araraquara

O Grupo Plano anunciou um novo recorde de vendas na região de São Carlos e Araraquara, com um Valor Geral de Vendas (VGV) que alcançou a marca de R$ 11,5 milhões. Este resultado destaca-se ainda mais ao considerar que 95% desse total foi gerado pela iPlano Imóveis, a principal imobiliária do grupo.

Este mês não marca apenas um recorde de vendas, mas também uma expansão significativa nas operações do Grupo Plano. A empresa abriu suas portas para todas as principais imobiliárias das regiões de São Carlos e Araraquara. Essa nova estratégia coloca o cliente no centro do processo, oferecendo-lhe a liberdade de escolher entre várias opções onde deseja adquirir seu imóvel.

“Essa abertura visa impulsionar ainda mais o mercado local e proporcionar aos clientes uma experiência de compra personalizada, aproveitando a rede ampliada de parceiros imobiliários e o vasto portfólio do Grupo Plano” afirma Alexandre Castilho, presidente do Grupo Plano.

Alexandre Castilho – Presidente do Grupo Plano

Com iniciativas como essa, o Grupo Plano reafirma seu compromisso de liderar e inovar no mercado imobiliário, adaptando-se às necessidades dos clientes e fortalecendo sua presença na região.