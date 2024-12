Grupo Impper celebra entrega da primeira fase do bairro planejado Real Park em Ibaté

O Grupo Impper, referência em qualidade e inovação no mercado imobiliário, realizou com sucesso a entrega da primeira fase do bairro planejado Real Park, o primeiro do gênero em Ibaté (SP). A cerimônia, realizada no último dia 21 de dezembro, reuniu moradores, investidores e autoridades locais, celebrando este marco histórico para a cidade.

A primeira fase do Real Park inclui casas de 45m² de área construída em terrenos de 160m², já com infraestrutura pronta, como água, energia elétrica, esgoto e asfalto. Os novos proprietários podem agora iniciar a construção de seus lares e projetos comerciais, transformando o Real Park em uma referência de qualidade de vida e desenvolvimento urbano para Ibaté.

Além disso, o projeto segue avançando. A segunda fase está em etapa avançada de construção, enquanto a terceira fase acaba de ter suas vendas iniciadas, com as últimas unidades disponíveis para aquisição.

O bairro contará, em breve, com uma área de lazer completa, incluindo quadra poliesportiva, pista de caminhada, academia ao ar livre, playground, espaço pet e pista de skate. O paisagismo planejado e os espaços de convivência reforçam o conceito de um bairro que prioriza a qualidade de vida e a integração entre os moradores.

“Ver o Real Park ganhando vida é motivo de grande orgulho para nós. Este projeto foi cuidadosamente pensado para oferecer o melhor para seus moradores, desde a infraestrutura até a localização privilegiada, próxima ao centro, comércios, escolas e serviços públicos. Ele representa o compromisso do Grupo Impper com inovação e progresso para Ibaté e região,” destacou Bruno Malvezi, CEO do Grupo Impper.

Os interessados na aquisição de uma casa na terceira fase podem contar com subsídios de até R$ 50 mil pelo programa Minha Casa Minha Vida, além da possibilidade de parcelar a entrada em até 36 vezes e utilizar o saldo do FGTS. Reservas com condições especiais podem ser feitas pelo telefone (17) 4009-8500.

Por que escolher um bairro planejado?

Bairros planejados oferecem organização urbana, infraestrutura completa e áreas de lazer diferenciadas, proporcionando qualidade de vida. Além disso, combinam segurança e comodidade semelhantes às de condomínios fechados, sem custos condominiais.

Sobre o Grupo Impper

O Grupo Impper é referência no mercado imobiliário da região de São José do Rio Preto, com mais de 30 empreendimentos implantados, 15 mil unidades lançadas e 6,4 milhões de metros quadrados urbanizados.