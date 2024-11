Super Saldão Tend Tudo inaugura 3ª loja com superofertas em São Carlos

Superofertas, preços sem concorrência e descontos que podem chegar até 70% em móveis, eletros, utensílios para casa e muito mais. O Super Saldão Tend Tudo inaugura nesta sexta-feira, 22, a partir das 11h, a sua terceira unidade em São Carlos, instalada na Avenida Getúlio Vargas, 2625, em frente a Latina, no Jardim Maracanã.

Novembro é mês de festa e de Black Friday no Super Saldão Tend Tudo. Para comemorar e presentear familiares e amigos com produtos com descontos incríveis.

É uma oportunidade única em móveis, eletros, utensílios para casa e muito mais. O cliente pode aproveitar as ofertas imperdíveis e celebrar com pagamento facilitado, parcelamento em até 18 vezes sem juros no cartão, ou ainda no crediário em até 36 vezes com os melhores juros.

As promoções de inauguração são incríveis para você e sua família. Não perca tempo, pois as ofertas são limitadas. Corra para a loja ou acesse as redes sociais do Super Saldão Tend Tudo.

Além da terceira unidade na Avenida Getúlio Vargas, o Super Saldão Tend Tudo está com unidades na Avenida São Carlos, 691 - em frente a antiga Toalhas São Carlos e na rua Primeiro de Maio, 238.

Ofertas imperdíveis

Lavadora Brastemp 13 kg – R$ 1.799,00

Fogão Consul 5 bocas – R$ 1.599,00

Conjunto cama + box queen size – R$ 1.399,00

Sofá retrátil reclinável – R$ 1.290,00

Refrigerador Electrolux 382l – R$ 2.899,00

Cadeiras para escritório a partir de R$ 189,00

A Super Saldão Tend Tudo é uma empresa são-carlense, fundada há 11 anos com um objetivo claro: oferecer produtos de outlet com preços acessíveis para todos. Desde o início, nossa missão tem sido proporcionar aos nossos clientes a oportunidade de adquirir produtos de qualidade a preços imbatíveis, com a conveniência de estoque à pronta entrega e entregas rápidas.

Ao longo desses 11 anos, a Super Saldão tem se dedicado a fornecer uma experiência de compra única, atendendo às necessidades e expectativas dos nossos consumidores. Estamos sempre comprometidos com a transparência, agilidade e o compromisso com a satisfação total de nossos clientes, o que tem nos permitido crescer e conquistar a confiança do público.

Agradecemos a todos nossos clientes e colaboradores que fazem parte dessa trajetória de sucesso. Juntos, continuaremos a garantir que a Super Saldão se mantenha como referência em preços acessíveis, produtos de qualidade e um atendimento de excelência.

Serviço

WhatsApp: (16) 3419 9282

Instagram https://www.instagram.com/tendsupersaldao/

Facebook: https://www.facebook.com/supersaldaosaocarlos/