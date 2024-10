Escola Quintal anuncia novo endereço e abre matrículas para 2025

Com 42 anos de dedicação à educação infantil, a Escola Quintal traz grandes novidades para o ano letivo de 2025. Além da abertura das matrículas, a escola anuncia sua mudança para um novo endereço. A nova unidade, localizada na Rua Cajuci Aciolly Vanderley, 280, na Vila Elizabeth, oferece um espaço mais acolhedor para crianças de até 6 anos, garantindo um ambiente ainda mais adequado para o desenvolvimento das crianças.

O novo espaço está próximo a pontos importantes da cidade, como a Avenida São Carlos, McDonald's e Carrefour, facilitando o acesso das famílias. Além disso, a estrutura moderna e as áreas verdes foram planejadas para continuar proporcionando um ambiente acolhedor e estimulante para os pequenos.

Desde a sua fundação em 1983, a Escola Quintal é reconhecida por oferecer uma educação baseada no carinho, nas brincadeiras e no desenvolvimento integral das crianças com idade até 6 anos.

Além da qualidade diferenciada na educação, a Escola Quintal tem como destaque a alimentação exclusiva, produzida em ambiente próprio e cuidadosamente elaborada por nutricionista, garantindo refeições balanceadas e ricas em nutrientes e sabor para cada fase do crescimento, desde a introdução alimentar para os bebês.

As matrículas para 2025 já estão abertas, e as famílias podem garantir a vaga de seus filhos para essa nova fase da história da Escola Quintal.

Contato: (16) 3371-3453 | (16) 99717-4210

Instagram: @escolaquintalsaocarlos