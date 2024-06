Escola CPEA realiza a 2ª Feira de Negócios e Profissões em Agronegócio do interior paulista

Após o grande sucesso da 1º edição o Centro Paulista de Estudos em Agronegócio (CPEA), anuncia a realização da 2º edição da Feira de Negócios e Profissões em Agronegócio do interior paulista, que acontecerá dia 31 de agosto, no Hotel Nacional Inn Pavilhão Cenacon, em São Carlos.

O evento tem como principal objetivo promover a integração entre empresas, estudantes e empresários do agro, possibilitando um dia de vivências com palestras, painéis, networking e oportunidades de negócios. Além de todas as atrações, a feira também contará com shows e praça de alimentação.

Esta é uma oportunidade única para empresas, estudantes e profissionais do agronegócio se conectarem, explorarem novas tecnologias e fecharem grandes negócios. Não perca a chance de fazer parte deste evento que promete marcar o calendário do agronegócio brasileiro.

A feira terá início a partir das 08h30, no Cenacon- Nacional Inn. Para obter mais informações e ficar por dentro de todas as novidades, basta entrar em contato com a equipe do CPEA pelo Whatsapp (16)99636 7020 ou pelo e-mail financeiro@cpeasaocarlos.com.br.

Espaço aberto para público, contendo espaço kids para os mini brutus.

Serviço:

Data: 31 de agosto de 2024

Horário: a partir das 8h30

(16) 99636 7020

financeiro@cpeasaocarlos.com.br

Cenacon - Nacional Inn - Av. Getúlio Vargas, 2330 - Recreio São Judas Tadeu

Entrada: 1 kg de alimento não perecível*

Inscrição: https://materiais.cpeasaocarlos.com.br/lp-feira-de-negocios-2024

Site: cpeasaocarlos.com.br

Redes sociais: cpeaoficial