DJs - A Imersão Eletrônica da TUSCA 2024

Revolução sonora na TUSCA 2024 transformará São Carlos em um epicentro de vibrações eletrônicas. Kvsh, Bruno Furlan, Spuri, Murphy, Lucian Klan, Altruism, Special M e Vegas são os nomes de quem iremos falar agora.

Com seu estilo inconfundível e uma versatilidade que atravessa fronteiras, o mineiro Bruno Furlan está pronto para levar o público a uma jornada sonora que combina house, techno e muito groove. Após brilhar em festivais como Lollapalooza, Rock in Rio e Tomorrowland, ele retorna ao Brasil com a missão de fazer a pista TUSCAvibrar.

Spuri, outro grande nome da cena, é um DJ e produtor futurista que imprime uma identidade única em suas produções, navegando pelo universo underground da música eletrônica. Com sua abordagem genuína e enérgica, hoje, ele comanda a sua gravadora de Techno, Hotstage, ao lado de DJ Murphy, outro grande nome da cena e que também estará na TUSCA.

DJ Murphy, referência no techno brasileiro, mostrará por que é considerado um dos maiores do gênero. Sempre acompanhado de técnicas inovadoras e habilidades incomparáveis nas mixagens, Murphy já passou pelos palcos mais icônicos do planeta, como Skol Beats e Time Warp, e promete incendiar a pista eletrônica da TUSCA.

A lista de atrações não para por aí. Lucian Klan, com quase duas décadas de carreira e grande visibilidade na cena internacional, traz sua mistura de house e disco musicpara elevar as vibrações do evento. Seus sets já animaram os maiores festivais do mundo, e agora é a vez da TUSCA receber sua vibe contagiante.

Vocês estão prontos para aproveitar o melhor do produto nacional no universo do trance? Então vamos a eles.

Na ativa desde 1999, DJ Thatha, ou Altruism como é conhecida, conquistou respeito e reconhecimento do público e dos maiores ícones internacionais ao transpor todo seu amor pela música em suas produções. Já se apresentou em grandes festivais pelo mundo, como Boom Festival, Ozora Festival e Universo Paralello.

E não para por aí! Um casal que já é figurinha carimbada no nosso palco, Special M, chega mais uma vez para redefinir os limites da música com uma sonoridade futurista e enraizada que só eles sabem como hipnotizar a pista. Do XXXperience, Aslam, Euphoria, Insônia, Baoba, Universo Paralello e Flor da Vida, diretamente para a Tusca.

Pode entrar, Vegas! Destruidor de vibe negativa, sua sonoridade extrapolou as pistas do psytrance, resultando em apresentações históricas em festivais como Tomorrowland, Universo Paralello, Garden Music Festival, Ultra Music Brasil, XXXperience Festival, Rock In Rio e Planeta Brasil. Agora, ele vem abalar as estruturas do palco eletrônico da Tusca 2024.

É Kvsh que fala! Responsável por hits que não saem da nossa cabeça, ele tem uma maneira única de unir diferentes gêneros musicais, provando que na música eletrônica não há barreiras para a criatividade. Já passoupelos maiores festivais do mundo, incluindo Lollapalooza, Rock in Rio e Tomorrowland, e volta pra movimentar apista da Tusca até o amanhecer.



A revolução está chegando. Você está pronto para viver essa experiência única? Garanta já o seu ingresso e faça parte dessa história.

DETALHES DO EVENTO:

Data: 14, 15, 16 e 17 de novembro de 2024

Local: Arena TUSCA, São Carlos-SP

Programação: 5 festas, mais de 40 horas de open bar, 12 praças esportivas, 3.000 atletas, 40 modalidades esportivas, 2 palcos e mais de 30 atrações musicais.

Tipos de ingressos: Pacote completo (meia ou inteira) com acesso a todos os dias e a todas as festas. Ingressos avulsos (meia ou inteira).

Pontos de Venda: site ou aplicativo BLACKTAG, CAASO e FEDERAL.

Posso parcelar meu ingresso? Sim, em até 12x no cartão de crédito (taxa de 2,5% a.m.)

Fique ligado nas próximas atualizações e acompanhe todas as novidades pela página oficial da TUSCA: @sigatusca

