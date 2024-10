Dara Joy inaugura salão de eventos e lança pacote promocional

Tradicional e sinônimo de trabalho sério e idôneo no mercado de São Carlos e região, o Salão de Eventos Dara Joy, da comerciante Dara Andrade Costa, acaba de inaugurar um salão de eventos que irá proporcionar momentos de alegria, satisfação, lazer e recreação para até 100 pessoas.

Com piscina, área para churrasqueira, espaço kids brinquedos infantis, mesas e cadeiras, o salão, inaugurado no dia 1º de outubro, está localizado na rua Gastão Vieira, 109, no Jardim Santa Felícia.

Com oito anos de experiência, Dara Joy afirmou que o salão é moderno e adaptado aos dias atuais. “O novo salão de evento é amplo e ideal para aniversários, casamentos, eventos corporativos, entre outros. Tem área de churrasqueira, piscina, espaço kids com piscina de bolinhas, cama elástica, escorregador, pipoca e o clássico algodão doce. O espaço é coberto com capacidade até 100 pessoas e fica localizado no Santa Felícia”, reforçou a experiente comerciante, salientando que está com pacotes especiais de inauguração.

“A promoção vai até março de 2025, mas os pacotes serão fechados somente este ano”, salientou Dara, informando que atende de segunda-feira a domingo. “Aceitamos como forma de pagamento, PIX, dinheiro e por cartão”, explicou.

Para mais informações, os interessados podem seguir o perfil no Instagram: Dara Costas https://instagram.com/daracostas?igshid=ZDdkNTZiNTM ou ainda entrar em contato pelo fone (WhatsApp) 16 99283-0097.

Experiência garantida de bons serviços

Dara disse que sua empresa é voltada para festas infantis, casamentos, aniversários e eventos corporativos. Anteriormente atendia com barracas diversas e buffets infantis.

Atenta ao mercado e observando a exigência dos clientes, trabalhou intensamente para poder oferecer seu profissionalismo em um salão de eventos, aumentando o leque de opções para os interessados que buscam momentos de lazer e descontração.

Nesta nova etapa, Dara disse, por exemplo, que a pessoa interessada pode somente alugar ou salão ou, se preferir, incluir o buffet.