Nova opção gastronômica em São Carlos: Alagoana oferece cuscuz recheado

Natural de Maceió/AL, Erika Tavares de Almeida Mesquita criou a cozinha @ cuscuzrecheadoetda que funciona na rua Sebastião Sampaio Osório, 1317, no Jardim Santa Felícia.

Especializado no autêntico cuscuz, Erika disse que trouxe de sua terra natal a maneira típica de produzir o prato delicioso e com variações, já que produz o cuscuz tradicional com ovos e aqueles que vão recheados com frango, costela, carne seca, calabresa. “Em todos vão ainda muçarela, bacon e requeijão.

" Eu moro em São Carlos há alguns anos e era colaboradora em uma empresa. Mas de uma conversa animada com minha irmã Elisandra , nasceu a ideia de fazemos cuscuz e vender. Deu certo a iniciativa, pois conseguimos muitas encomendas”, disse Erika.

De acordo com ela, as porções de 550 gramas custam a partir de R$ 15 e o cliente pode encomendar ou pedir na hora. “Trabalhamos todos os dias, tanto no almoço, como no jantar. Aceitamos cartões de crédito e débito, além de PIX”, disse Erika.

De acordo com ela, a entrega é uma taxa do bairro onde reside o cliente. O almoço é das 10h às 14h e a janta das 18h às 22h30. “Nós funcionamos como delivery e retirada no local”, observou.

Os pedidos podem ser feitos pelo Instagram, na página @ cuscuzrecheadoetda ou ainda pelos fones (16) 99329-2305 ou 99227-1523.

“Atendemos a toda São Carlos e temos pratos de primeira qualidade com preços acessíveis”, finalizou Érika.



CUSCUZ RECHEADO

Contato: (16) 99329-2305 ou (16) 99227-1523.

Endereço: Sebastião Sampaio Osório, 1317, no Jardim Santa Felícia.

Há dois meses, São Carlos conta com uma nova casa comercial, na área da alimentação e que busca trazer para a cidade, a autêntica cozinha nordestina.