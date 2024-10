Conheça o novo empreendimento do Jardim Bandeirantes em São Carlos

São Carlos segue em amplo crescimento, o que a colocou na 3ª colocação no ranking das cidades com melhor qualidade de vida para se viver, segundo dados da pesquisa IPS Brasil - Índice de Progresso Social (IPS). Para contribuir com esse desenvolvimento pujante da região a Livon Incorporadora, marca de médio padrão do Grupo ADN, acaba de lançar o Liv. Ipanema, o mais novo empreendimento da empresa na cidade.

O evento de lançamento reuniu convidados e parceiros no Nô Prainha Beach Club. Após o sucesso de vendas do Flor de Liz Residence, o novo condomínio-clube ficará localizado estrategicamente na Avenida João Guzzi, extensão da Miguel Petroni, endereço ideal para quem busca praticidade no dia a dia.

O empreendimento oferece fácil acesso à rodovia Washington Luís, ao shopping e a toda a conveniência de uma das áreas mais bem estruturadas e desejadas de São Carlos, que promete ainda mais nos próximos anos. Conta com estrutura de serviços essenciais e facilidades disponíveis a poucos minutos do condomínio, complexos educacionais, centros de compras, saúde, serviços, lazer, esporte e natureza, prezando pelo bem-estar e a tão buscada qualidade de vida.

Os 170 apartamentos serão construídos em torre única e possuem plantas inteligentes com suíte, ampla varanda e opções térreas com quintal privativo e acesso por elevadores. Com toda segurança, conforto e comodidade, o Liv. Ipanema traz uma série de atributos de lazer que abraçam os mais variados estilos de vida, desde àqueles que gostam de esporte até os que preferem a tranquilidade e o relaxamento, com espaços projetados para oferecer o máximo de acolhimento, aconchego e funcionalidade.

Os interessados em saber mais devem acessar o site livonincorporadora.com.br ou visitar o plantão de vendas localizado na Avenida São Carlos, 1885.