Santa Casa de São Carlos celebra 133 anos com jantar comemorativo no The Hill Executive

Pelo segundo ano consecutivo, a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Carlos promove um jantar especial em comemoração ao aniversário da instituição, que há 133 anos presta serviços essenciais à comunidade. O evento, marcado para o dia 09 de novembro de 2024, ocorrerá às 20h no renomado salão de eventos do The Hill Executive Hotel, um dos mais prestigiados da cidade.

Com o objetivo de celebrar essa trajetória de dedicação à saúde e bem-estar da população, o jantar reunirá autoridades locais, figuras políticas, líderes empresariais e a comunidade em geral. A venda dos ingressos superou as expectativas, sendo um verdadeiro sucesso, o que reflete o apoio e a importância que a Santa Casa tem para São Carlos e região.

Além de um momento de confraternização e celebração, o evento também será uma oportunidade para reconhecer e agradecer todos aqueles que têm contribuído para o crescimento e desenvolvimento da instituição ao longo dos anos, desde funcionários e colaboradores até os próprios pacientes e parceiros.

A programação promete uma noite memorável, com pratos cuidadosamente elaborados, apresentação musical e, claro, discursos inspiradores que enaltecem o papel fundamental da Santa Casa no atendimento hospitalar da cidade.

História da Santa Casa de São Carlos

Fundada em 12 de abril de 1891, a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Carlos é a mais antiga instituição assistencial, beneficente e hospitalar em funcionamento na cidade de São Carlos (SP). Ao longo de mais de 130 anos de atividade, a Santa Casa se consolidou como uma referência no atendimento de média e alta complexidade, servindo uma população estimada de 390 mil habitantes nas cidades de São Carlos, Dourado, Ibaté, Ribeirão Bonito, Descalvado e Porto Ferreira, que compõem a Região Coração do Departamento Regional de Saúde 3.

Serviços Oferecidos pela Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos disponibiliza à população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), uma gama de serviços essenciais, incluindo:

Consultas ambulatoriais

Atendimento de urgência e emergência

Internações hospitalares, clínicas e cirúrgicas

Centro Cirúrgico

Maternidade

Serviço de Atendimento Domiciliar

Além do atendimento pelo SUS, a Santa Casa também oferece atendimento particular e convênios, que abrangem:

Santa Casa Clínicas

Pronto Atendimento

Cirurgias

Internações e Maternidade

Entre os serviços de apoio, o hospital conta com:

Banco de Sangue

Banco de Leite

Câmara Hiperbárica

Missão, Visão e Valores

A Santa Casa de São Carlos se destaca pelo compromisso com o cuidado humanizado e a excelência em seus serviços de saúde, norteada pelos seguintes princípios:

Propósito: Cuidar, ensinar e valorizar.

Missão: Oferecer cuidado humanizado e seguro, desenvolvendo pessoas.

Visão: Ser excelência regional em alta complexidade, ensino e pesquisa de forma sustentável até 2025.

Valores: Humanização, Voluntariado, Ética e Inovação.

Compromisso com o Futuro

A Santa Casa de São Carlos não mede esforços para investir na qualificação e valorização de seus colaboradores e na aquisição de novas tecnologias na área da saúde, sempre buscando proporcionar um atendimento de qualidade que visa a cura e a reintegração dos pacientes à sociedade. Com uma visão de excelência regional em alta complexidade, ensino e pesquisa sustentável, a instituição está comprometida em continuar sendo uma referência em saúde para São Carlos e região.

Este jantar comemorativo será uma oportunidade de reforçar o compromisso da instituição com o futuro e de lançar novos projetos, garantindo que a Santa Casa continue a desempenhar um papel fundamental na promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos são-carlenses por muitas décadas.