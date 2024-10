Colégio Objetivo realiza "Aulão ENEM 2024" gratuito no Cine São Carlos

O Curso e Colégio Objetivo de São Carlos realizará, no dia 26 de outubro, o "Aulão ENEM 2024", no Cine São Carlos, das 14h às 17h30. O evento, que deve atrair cerca de 300 alunos, oferecerá uma tarde de revisão e diversão, totalmente gratuita e aberta ao público.

O tradicional Aulão ENEM deste ano será marcado por uma temática inédita: Espetáculo. O Cine São Carlos se transformará em um verdadeiro palco do conhecimento, com professores fantasiados e atividades interativas, que tornarão a aprendizagem mais leve e envolvente. A ideia é oferecer uma revisão dinâmica dos conteúdos do ENEM, estimulando o engajamento dos alunos e promovendo uma experiência única de aprendizado.

"Acreditamos que aprender pode ser divertido e envolvente, e estamos empolgados para trazer essa experiência única para os nossos alunos," afirma Natália Cristina, coordenadora pedagógica do Terceiro e Pré-Vestibular Objetivo.

Não perca a oportunidade de participar desta experiência inovadora e de se preparar para o ENEM de forma descontraída e eficaz.

Inscreva-se agora mesmo no link abaixo. As vagas são limitadas.

https://www.objetivosaocarlos.com.br/aulaoenem/



Confira no vídeo abaixo como foi a edição de 2023 do Aulão Enem.

Para mais informações, entre em contato com 16 3373-1900, curso pré-vestibular, ou pelo e-mail curso@objetivosaocarlos.com.br

Sobre o Colégio Objetivo:

O Colégio Objetivo é uma instituição de ensino com mais de 40 anos de experiência, dedicada a oferecer uma educação de qualidade, preparando seus alunos para os desafios do futuro. Com um corpo docente qualificado e uma infraestrutura moderna, a escola se destaca pelo compromisso com a excelência pedagógica e o desenvolvimento integral dos estudantes.