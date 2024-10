Chega em São Carlos o mais completo residencial da cidade: O Grand Ville

A Lidera empreendimentos e a JCR incorporadora trazem para São Carlos o mais completo residencial da cidade: O Grand Ville é um complexo com 4 imponentes torres e lazer para toda família.

Com piscina adulto e infantil, 2 quiosques gourmet, salão de festas, 2 playgrounds, redário, pet place, quadra de beach tennis, mini quadra poli esportiva, bicicletário, academia e academia ao ar livre, promete ser o empreendimento com lazer mais completo da cidade. Há que se destacar, ainda, que todos os itens de lazer vêm equipados e mobiliados.

Ao pensar no Grand Ville, as incorporadoras prezaram muito pela qualidade de vida dos moradores, não apenas pela metragem de suas plantas que estão acima da média do mercado, mas também porque todas têm sacada e a ventilação de banheiros e área de serviço são por meio de vitrô.

A ventilação natural é um fator crucial para a qualidade de vida do morador. E as plantas do Grand Ville apresentam um cuidado muito especial.

O gerente de vendas Anatólio Nogueira destaca que: “Apesar dos apartamentos virem com preparação para instalação de ar condicionado, a ventilação cruzada no apartamento tende até a dispensar o uso do equipamento”.

E o Grand Ville é a demonstração de que é o que é bom não precisa custar caro, pois é o empreendimento com melhor relação custo/benefício da cidade, apresentando unidades com valores a partir de R$ 199.900.

Como o empreendimento faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, clientes com renda familiar a partir de R$ 2.800 têm a possibilidade de adquirir sua unidade. Sobre esse ponto é importante destacar que o cliente deve passar por análise de crédito da Caixa Econômica Federal, mas todo processo é simplificado e acompanhado de perto pela equipe de corretores que assessoram gratuitamente no stand da construtora na Rua Marechal Deodoro, 1961, no quarteirão shopping, cento da cidade.

Vsite o stand de vendas: Rua Marechal Deodoro, 1961 - São Carlos

https://www.grandvilleresidencial.com.br/

Sobre a Lidera Empreendimentos e JCR Incorporadora