Araraquara celebra entrega de 300 unidades habitacionais pela ADN Construtora

No último dia 23 de agosto, Araraquara foi palco de mais uma importante conquista em prol da habitação com a entrega de 300 unidades habitacionais do condomínio Vila das Cerejeiras, da ADN Construtora. O empreendimento contou com subsídios dos programas Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal e do Casa Paulista, do Governo Estadual. Foram investidos mais de R$50 milhões na construção do novo condomínio-clube.

Uma das frentes de atuação mais significativas dos programas é a concessão de crédito imobiliário, permitindo que cidadãos adquiram seus imóveis diretamente com construtoras e incorporadoras. O Vila das Cerejeiras, empreendimento da ADN Construtora, é um exemplo bem-sucedido dessa modalidade de atendimento, com todas as unidades vendidas antes mesmo da conclusão das obras.

A cerimônia de entrega das chaves do condomínio Vila das Cerejeiras contou com a presença de autoridades, como o coronel Roberto Antônio Diniz, chefe de gabinete da SDUH, João Henrique Barbosa, Gerente de Áreas de Proteção Ambiental da Prefeitura de Araraquara, e Antônio Lazari, da Caixa Econômica Federal. Durante o evento, os novos moradores, além de receberem as chaves de seus lares, participaram de um sorteio de três cheques de R$1.000, uma iniciativa da ADN para celebrar a concretização desse sonho habitacional e proporcionar ao futuro morador um incentivo para essa nova fase da vida.

Presente na entrega, o coronel Roberto Antônio Diniz, reforçou o compromisso da atual gestão em prover moradia digna para as famílias. “A habitação é uma prioridade neste governo, tanto que temos uma meta de propiciar moradia para 200 mil famílias durante estes quatro anos, algo muito ousado considerando que nas gestões anteriores essa média era de no máximo 40 mil habitações. Por meio desse programa, que é o maior programa habitacional que o estado já conheceu, na modalidade de Carta de Crédito, vamos atingir esse objetivo”, afirmou.

Para Pedro Donadon, CEO do Grupo ADN, o Vila das Cerejeiras reforça o compromisso da construtora com o desenvolvimento urbano e a habitação de qualidade no interior paulista. “Essa entrega representa um avanço significativo na oferta de qualidade para a população. Nosso propósito, de democratizar a habitação, não seria possível sem a parceria da empresa com os governos federal, estadual e municipal. Sem os subsídios e apoio público, não seria possível entregar empreendimentos com varanda, elevador e lazer completo," afirmou.

Ação social e incentivo ao esporte - Donadon ainda destacou que o Grupo ADN atua em diversas cidades com o objetivo de permanecer e para isso é fundamental ajudar no desenvolvimento das comunidades locais. “.Pelo Instituto ADN, somente em Araraquara, foram feitas 12 ações sociais, que atenderam mais de 1.500 pessoas. Além do instituto acreditamos no apoio ao esporte, e sabemos da importância para os jovens”.

Com o Vila das Cerejeiras, o Grupo ADN entregou seu sétimo projeto na cidade, totalizando 1.500 unidades habitacionais. “E já contamos com mais cinco obras, totalizando mais 1.100 unidades em construção”, destacou o executivo.

O condomínio Vila das Cerejeiras é composto por 15 torres, cada uma com 5 pavimentos e 4 apartamentos por andar. As unidades, de dois quartos com varanda, estão inseridas em um condomínio que oferece uma infraestrutura completa, garantindo qualidade de vida, segurança e bem-estar aos seus moradores.

Com esta entrega, Araraquara consolida sua posição como uma das cidades que mais recebem investimentos habitacionais por parte da ADN Construtora, reafirmando o compromisso de transformar vidas e contribuir para o desenvolvimento regional.

Sobre o Grupo ADN

O Grupo ADN, formado pela ADN Construtora, Instituto ADN, Urbanizei e Livon Incorporadora, atua em 23 cidades no interior de São Paulo. Sediado em São Carlos possui ainda um escritório de negócios em Campinas, além de um espaço voltado para o setor de inovação localizado no ONOVOLAB, em sua cidade sede. Atualmente, o Grupo ADN conta aproximadamente com mais de 4 mil unidades em construção, mais de 16 mil a serem lançadas e mais de 650 colaboradores diretos e 3 mil indiretos.