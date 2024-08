ADN Construtora entrega 300 apartamentos em São Carlos

No último sábado (03), a ADN Construtora promoveu o evento Entrega dos Sonhos do Parque das Oliveiras, um empreendimento com 300 unidades habitacionais localizado na região do bairro Recreio São Judas Tadeu, em São Carlos. Com um investimento de R$ 51 milhões, o condomínio-clube é composto por duas torres de apartamentos, todos equipados com varanda, acesso por elevador, vagas de garagem e uma infraestrutura completa de lazer e segurança.

O evento contou com a presença de mais de 700 pessoas, além de diretores e colaboradores do Grupo ADN. Pedro Donadon, CEO do Grupo ADN, acompanhou os clientes que receberam as chaves de seus novos lares. “Vivenciar a felicidade de cada família é gratificante. Isso nos motiva a seguir nosso propósito de contribuir com o desenvolvimento da cidade e com a realização de milhares de sonhos”, destacou Donadon.

Diretores e colaboradores do Grupo ADN estiveram presentes

Campanha de Doação

Durante o evento, o Instituto ADN realizou campanha de arrecadação de alimentos para a instituição Nave Sal da Terra, arrecadando 200 kg de alimentos. Essa quantia será dobrada e através do seu braço social doará ao todo 600 kg de alimentos. A Nave Sal da Terra é uma organização da sociedade civil localizada no Jardim Zavaglia, em São Carlos, que acolhe mais de 420 crianças e adolescentes, além de 80 idosos, oferecendo atividades de convivência, educação, cultura, esporte, lazer e cidadania.

Durante o evento, o Instituto ADN realizou campanha de arrecadação de alimentos para a instituição Nave Sal da Terra

Benfeitorias

Mais do que realizar o sonho da casa própria, o Grupo ADN colaborou com o desenvolvimento do entorno do Parque das Oliveiras ao implementar importantes obras de infraestrutura. Recentemente a empresa realizou a obra de interligação da Avenida Gregório Aversa à Avenida Vicente Pelicano, com uma travessia sobre o córrego do Gregório, além de obras de saneamento e captação de água, todas devidamente licenciadas, totalizando um investimento de R$ 3,2 milhões. “As obras beneficiarão não apenas os moradores desse empreendimento, mas também a comunidade local, aliviando o tráfego e promovendo a qualidade de vida na região”, ressalta.

A ADN Construtora segue realizando o sonho da casa própria em São Carlos e região. Atualmente, possui mais de 500 unidades disponíveis em seus empreendimentos nas mais diversas fases, desde lançamentos, passando por condomínios em obras até os entregues. Todos apartamentos de 2 dormitórios, incluindo opções com suítes, varanda, lazer completo e toda a segurança e conforto de um condomínio-clube.

Sobre o Grupo ADN

O Grupo ADN, formado pela ADN Construtora, Instituto ADN, Urbanizei e Livon Incorporadora, está presente em mais de 20 municípios, gerando cerca de 650 empregos diretos e 3 mil indiretos. Ao todo, são mais de 5 mil unidades entregues, 4 mil em construção e mais de 16 mil a serem lançadas. Atualmente, conta com 16 canteiros de obras simultâneos em 7 cidades diferentes. Somente em 2023 o grupo entregou 2.100 unidades. A expectativa é lançar em 2024 um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$800 milhões, reforçando sua atuação no interior de São Paulo.