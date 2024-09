Vereadores concedem o título de Cidadã Honorária de São Carlos à agricultora Adinalsa Diniz de Brito

Crédito: SCA

Na sessão ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira (24) foi aprovado, por unanimidade, o projeto de decreto legislativo, proposto pela vereadora Sara Bononi (PSOL), que concede o título de “Cidadã Honorária de São Carlos à Adinalsa Diniz de Brito”.

O projeto foi lido pelo vereador Djalma Nery (PSOL), colega de partido da advogada Sara Bononi, que exerceu mandato de vereadora no mês de agosto.

História

Nascida no sul do estado de Minas Gerais, Adinalsa Diniz de Brito veio ainda jovem para São Carlos, após episódio de intoxicação que quase levou seus pais a óbito devido ao uso de agrotóxicos. Sempre trabalhou com a terra e assim ela continuou, autodidata, estudou e conheceu as várias formas de agricultura sustentável, agricultura familiar, agricultura orgânica e a agroecologia, princípios da agrofloresta.

Desde então vem contribuindo e incentivando a promoção da segurança alimentar e nutricional, promovendo a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, fortalecimento das políticas socioambientais voltadas a diferentes segmentos populacionais e suas vulnerabilidades: crianças, jovens, mulheres, adultos, idosos, pessoas com deficiência de qualquer gênero, raça e cor através de projetos como a CSA Brasil e CSA São Carlos, por meio de vivências, oficinas, cozinha de processamento e muito trabalho de campo.

Fez o curso PDC, que é um curso de design aplicado à Permacultura, tendo como objetivo a formação de novos permacultores através do re-descobrimento da observação, do reconhecimento dos padrões e da reflexão sobre as inter-relações e interdependências entre organismos, homem e ambiente. Trabalhou em parceria com a Veracidade, importante ONG da cidade. Além disso, distribuiu alimentos para escolas municipais e estaduais, inclusive escolas onde seus filhos estudavam.

Durante a pandemia, Adinalsa ofereceu voluntariado para cerca de 20 jovens e adultos. Através de uma chamada de voluntários na USP e na UFSCar, constituiu em seu antigo sítio uma comunidade que sustenta a agricultura por meio do sistema de permuta de trabalho e trabalho voluntário e chegou a produzir 80 cestas com cerca de 10 itens de alimentos orgânicos (frutas, verduras e legumes). Prestou consultorias para a Embrapa e foi reconhecida como uma das agricultoras do ano. Numa dessas consultorias conheceu a dona da Fazenda Conde do Pinhal e atualmente reside na casa 3 (Colônia da Fazenda Conde do Pinhal) Rural, São Carlos, recebe bolsistas e voluntários e está montando uma Associação que se chama Abirú, palavra guarani que significa "abundância".

