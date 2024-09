Vereadores aprovam moção de repúdio contra ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida

SIGA O SCA NO

Ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida - Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os vereadores da Câmara Municipal de São Carlos aprovaram por unanimidade, na sessão desta terça-feira (10), uma moção de repúdio contra o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida. A iniciativa foi do vereador Sergio Rocha (PRD), que durante a sessão chegou a chamar o ex-ministro de estuprador da esquerda.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu Silvio Almeida do cargo de ministro de Direitos Humanos na última sexta-feira (6) após o advogado e renomado ativista antirracista ser acusado de assédio sexual. Ele nega as acusações.

O caso ganhou notoriedade no último dia 5 de setembro, quando a organização Me Too Brasil noticiou que o ex-ministro dos Direitos Humanos foi denunciado por prática de assédio sexual.

A moção destaca que a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, como uma das vítimas e que pelo menos quatro casos de assédio sexual foram levados ao Me Too. Além disso, o texto detalha que teriam sido feitas dez denúncias de assédio moral contra Silvio Almeida no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania.

Leia Também