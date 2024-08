Vereadores aprovam audiência pública para debater "placa vermelha"

Crédito: Arquivo

A Câmara Municipal de São Carlos aprovou na sessão desta terça-feira (6), por 17 votos, a realização de audiência pública para debater a regulamentação do trabalho de entregadores em São Carlos.

A iniciativa é do vereador Rodson Magno (PSDB)que enviou um ofício à Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação requerendo a realização de uma audiência pública. O principal tema será a implantação da placa vermelha na motocicleta que caracteriza veículo de transporte.

Nesta quarta-feira (7) Rodson deve se reunir com o presidente da Câmara, Marquinho Amaral (Podemos), para agendar a data da audiência. A expectativa é que a audiência seja realizada na próxima semana. O vereador vai ainda negociar horário com representantes da categoria para que os entregadores possam participar.

Além dos vereadores e dos entregadores, a Câmara Municipal enviará convites para outras autoridades, tais como o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Cesar Augusto de Paula Maragno, a Polícia Militar, bem como o Ministério Público, para participarem da audiência.

“Vamos ouvir todos e chegar a um senso comum e solicitar para que este projeto de lei venha para a Câmara para nós podermos votar o mais rápido possível e para que os entregadores possam voltar a trabalhar com dignidade”, salientou Rodson.

Entenda o caso

Na manhã do dia 12 de julho, motogirls e motoboys, que atuam como entregadores em São Carlos, se reuniram na frente da Câmara Municipal para protestar contra uma operação da Polícia Militar que aconteceu na noite do dia 11 de julho e apreendeu 17 motocicletas e lavrou 21 autos de infração, na região do McDonald’s, no Jardim Macarengo.

O vereador Rodson Magno, juntamente com o Secretário de Trânsito, Cesar Augusto de Paula Maragno, o Secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, o Vice-Prefeito Edson Feraz e demais vereadores presentes, acompanharam a manifestação e conversaram com uma comissão de profissionais de entregadores, onde houve uma negociação de que as motocicletas que foram apreendidas devido à falta de emplacamento na cor vermelha seriam liberadas ainda na tarde do dia 12 de julho. No entanto, as motocicletas permanecerão retidas, principalmente aquelas que tinham irregularidades como pneus, escapamentos, falta de documentação, entre outros problemas legais.

No dia 12 de julho, ficou acordado que a Câmara Municipal realizaria uma audiência pública para discutir a regulamentação do serviço na cidade.

