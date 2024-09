Vereadores apresentam requerimentos pedindo redutores de velocidade em ruas de São Carlos

Funcionários implantam lombada na avenida - Crédito: Maycon Maximino

Três vereadores da Câmara Municipal apresentaram requerimento na tarde desta terça-feira (10) solicitando instalação de redutores de velocidades em ao menos três bairros de São Carlos.

O vereador Bira requereu estudo técnico junto à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito quanto à possibilidade de implantação de redutor de velocidade “lombada” na Rua Alberto Martins, em frente ao nº 56, Jardim Cruzeiro do Sul. Do mesmo modo, o vereador solicitou estudo para implantação de redutor de velocidade “lombada” na Rua Luiz Roher, altura do nº 558, no Jardim Ricetti, “próximo ao Colégio Baby Happy”.

Já o vereador Dimitri protocolou requerimento pleiteando implantação de redutor de velocidade na Rua João Paulo, nas proximidades do número 153, no bairro Cidade Aracy.

Roselei Francoso, por sua vez, indicou instalação de lombada ou redutor de velocidade na Avenida Sallum, defronte ao nº 459.

A Prefeitura tem até 20 dias para responder a um requerimento, podendo este prazo ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa.

