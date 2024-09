Vereadores apresentam 9 requerimentos e 3 indicações em sessão ordinária

SIGA O SCA NO

Crédito: SCA

Na sessão ordinária desta terça-feira (17) os vereadores apresentaram nove requerimentos e três indicações.

Dentre os requerimentos, a vereadora Raquel Auxiliadora (PT) apresentou proposição legislativa solicitando informações atualizadas sobre a duplicação da Rodovia SP 318.

Vereador Malabim (PRD) protocolou requerimento pedindo estudo técnico para implantação de uma passagem elevada em frente à escola E.M.E.B Carmine Botta, localizada na Rua Philomena Fauvel, Jardim Beatriz.

Já Cidinha do Oncológico (Progressistas) solicitou estudo para retirada de faixa amarela e placas de "Proibido Estacionar" das ruas Maria do Pinho A. Margarido e José de Paula Lattanzio, Vila Nery.

No tocante a indicações, Djalma Nery (PSOL) indicou a construção de uma passarela na Rodovia Domingos Innocentini, próximo à rotatória do Acampamento 3 de Janeiro e a instalação de uma cobertura no ponto de ônibus que atende o Acampamento e o Assentamento Nova São Carlos.

Por seu turno, Roselei Françoso (MDB) indicou instalação de lombada ou redutor de velocidade na Avenida Dr. Germano Fher Júnior, defronte ao nº 351, bairro Jardim Nova São Carlos.

Por fim, o vereador Dimitri (PDT) indicou o recapeamento asfáltico da Rua Goiás, do Jardim Pacaembu.

Leia Também