Vereador Edson Ferreira agradece ao deputado Russomano por liberação de verba para saúde em São Carlos

O vereador Edson Ferreira (Republicanos) reuniu-se com o deputado federal Celso Russomano (Republicanos-SP), que articulou junto ao Fundo Nacional de Saúde a liberação de R$ 1 milhão para a área e saúde no município.

Durante a reunião com o vereador, ocorrida no último sábado em São Paulo, Russomanno conversou por telefone com o secretário municipal de Saúde, Marcos Palermo, que informou ao parlamentar que o recurso será utilizado para custeio e ajudará na implantação de 16 leitos de UTI na Santa Casa, sendo 10 adultos e 6pediátricos, e uma parte será destinada à compra de insumos para testes do Covid-19.

“Quero registrar meus agradecimentos ao deputado Celso Russomanno por mais uma vez ter indicado nosso município através dessa intervenção junto ao Ministério da Saúde”, afirmou Edson Ferreira. “São Carlos é grata ao deputado por estar sempre ajudando nossa cidade, seja através de suas emendas parlamentares ou através de intervenções como essa, que em muito ajudará nossa população que depende do sistema SUS de saúde”, concluiu o vereador.

