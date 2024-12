Vereador Bira participa da audiência pública sobre a qualidade da água de São Carlos

Crédito: Divulgação

Na noite da última quarta-feira, 11, na Escola Estadual Aduar Kemell Dibo, no Jardim dos Coqueiros, foi realizada a última audiência pública do ano onde foi debatido e explanado sobre a qualidade da água que a cidade de São Carlos capta e distribui para a população.

Na audiência foi explanado também, o Projeto Ambiental de Restauração Ecológica que a Secretaria do Meio Ambiente se comprometeu em colocar em prática a partir de março de 2025, nos locais de captação de água do Córrego Ponte de Tábua próximo ao encontro com o córrego Monjolinho, zona leste de São Carlos.

Nesse projeto, serão plantadas pela Secretaria do Meio Ambiente inicialmente 600 mudas de árvores e os empreendedores plantarão aproximadamente 800 mudas, ou seja, no primeiro momento serão plantadas 1400 mudas de árvores. “Esses plantios ajudarão na proteção do solo quanto a erosão causada pela água, sem contar que aumenta a qualidade e quantidade de água, pois as raízes das plantas absorvem parte da água que alcança o solo, em vez de correr pela superfície, formando enxurradas. O restante da água se infiltra no solo e abastece os lençóis freáticos”, disse o Secretário do Meio Ambiente Junior Zanquim

O vereador Bira deixou claro seu posicionamento sobre o projeto. “ O plantio de mudas de árvores, é de suma importância para a restauração dos ecossistemas naturais, sem contar que o reflorestamento com espécies nativas ajuda na restauração dos ecossistemas naturais ao redor das nascentes e aumenta a biodiversidade local ”, disse.

Durante sua fala, o Promotor de Justiça Flávio Okamoto, esclareceu que fizeram vários testes nos locais de captação. “Realizamos dezenas de colhimentos de amostras de água em diversos pontos diferentes, e o resultando foi surpreendente, pois apenas 2 pontos apresentaram um nível um pouco a mais do permitido de resíduos, onde pode ter sido causado pelos altos volumes das águas das chuvas que caíram nos últimos dias, ou seja, a água é de excelente qualidade”, afirmou

Os representantes do Saae afirmaram que realizam todas as análises da água previstas em lei e até mesmo outras não previstas e que os resultados estão em conformidade com a legislação. O monitoramento é feito pela própria autarquia e por empresas terceirizadas.

O vereador Bira, finalizou que a água fornecida pelo Saae em São Carlos é de qualidade. “Estou acompanhado essa matéria desde a 1ª audiência pública realizada e estou gostando dos resultados, pois o Ministério Público é bem combativo e exigente quanto a questão da qualidade da água e na fiscalização do despejo de esgoto nos locais apropriados, e com os resultados apresentados, é provado que a qualidade da nossa água é excelente”, finalizou.

Participaram da audiência pública o representante da Câmara Municipal o vereador Ubirajara Teixeira, o Bira, o Promotor de Justiça Flávio Okamoto, a Dirigente Regional de Ensino Débora Blanco, o Professor do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Carlos Celso Maran e os representantes do Saae, Lauriberto Corsi (Mola), gerente do Setor de Obras e Manutenção e o Superintendente de Engenharia e Gestão Técnica Dirceu Azzolini Filho.

