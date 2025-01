Vereador Bira é nomeado secretário da Comissão da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Câmara Municipal

Crédito: Divulgação

Na primeira sessão ordinária de 2025, realizada na terça-feira, 21, o Vereador Ubirajara Teixeira – Bira (Podemos) foi nomeado secretário da Comissão da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Câmara Municipal de São Carlos.

Bira enfatizou as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam no dia a dia e se declarou contente em integrar uma importante comissão temática do Legislativo: “É com imensa alegria e satisfação que fui escolhido para ser secretário da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Câmara Municipal. Sabemos a luta que as pessoas com deficiência enfrentam todos os dias e quero continuar ajudando a melhorar a vida das pessoas nessas condições”, disse.

O vereador afirma que atuará no fortalecimento de políticas públicas e na promoção de ações para contribuir e facilitar o dia a dia das pessoas com deficiência. “Vou estudar e fazer um levantamento mais detalhado das leis que tratam sobre os direitos das pessoas com deficiência e buscar apoio para que sejam desenvolvidas mais políticas públicas para elas em São Carlos, com o objetivo de auxiliá-las e promover a inclusão social, buscando novas alternativas”, observou Bira. “A atuação da comissão será de extrema importância para São Carlos”, completou.

Bira já conquistou inúmeros benefícios para a pessoa que possui deficiência, como uma academia ao ar livre para pessoa com deficiência e emendas parlamentares que resultaram na aquisição de centenas de outros objetos, como: cama hospitalar, cadeira de roda, andador, colchão casca de ovo, cadeira de banho, próteses, etc.

A Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida opina sobre todas as matérias atinentes às pessoas com deficiência, recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas à ameaça ou violação dos direitos das pessoas com deficiência; realiza pesquisas e estudos científicos, inclusive aqueles que utilizem células-tronco, que visem melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência; colabora com entidades governamentais, nacionais e internacionais, que atuem na defesa dos direitos das pessoas com deficiência; acompanha ações tomadas por instituições e organizações não governamentais nas áreas de tutela da pessoa com deficiência e do Conselho de Direitos das Pessoas com Deficiências e Mobilidade Reduzida, instalado no município.

Completando a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida na Câmara Municipal de São Carlos, tem Bruno Zancheta (PL) como presidente e Paulo Vieira (PP) membro.

