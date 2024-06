Vereador Bira e moradores da Fazenda da Mina se reuniram com a concessionaria Arteris Via Paulista

Crédito: Divulgação

O vereador Ubirajara Teixeira – Bira, esteve quinta feira, 20, junto com os moradores da Fazenda da Mina e família Fargoni, região do primeiro pedágio da rodovia que liga São Carlos a Ribeirão Preto, na Concessionária Arteris Via Paulista, para buscarem uma solução sobre a possibilidade de abertura de uma via, para facilitar o acesso dos moradores do local.

Os moradores reclamaram que as obras de duplicação da rodovia já começaram, porém nenhum morador foi comunicado do projeto, que prejudica as família que residem e trabalham no local, pois não existirá acesso fácil para os mesmo.

“A concessionária Arteris, não nos consultou em nenhum momento sobre a duplicação da rodovia e o projeto para a entrada do nosso bairro, pois teremos que se deslocar por aproximadamente 10 km, ida e volta, para podermos acessar nossas residências, isso é um absurdo, deveriam ter falado conosco”, desabafou Luiz Paulo Turi, morador e produtor do local.

Além de Luiz Paulo Turi, quem também reclamou foi o produtor Valnei Fargoni: “Eles estão pensando só neles e esquecem que no local existem moradores, produtores, compradores e até ônibus escolar para levar as crianças para as escolas e com isso estão prejudicando centenas de pessoas. Sem contar que já desapropriaram áreas nossas para as obras de instalação do pedágio e agora, novamente, nos prejudica”.

O vereador Bira, durante a reunião, conversou com os engenheiros Gustavo Tavares, Tatiani Santos e Vinícius Camargos que se colocaram à disposição para a tentativa de resolver a situação do local e facilitar o acesso aos moradores do local.

“Os engenheiros da concessionária nos atenderam muito bem, foram solícitos em tentar resolver a situação e nos apresentou duas possibilidades para a resolução do problema, agora, os moradores irão estudar essas possibilidades e voltaremos em breve para uma próxima reunião”, disse Bira

Outro morador do local, que está sendo prejudicado é Adinael Franchin, que disse: “Ficamos felizes que saímos da reunião com algumas possibilidades para resolver esse problema de acesso em nosso bairro, pois estávamos muito apreensivos e desanimados com essa possibilidade. O Vereador Bira tem nos ajudado muito nessa luta, por isso em nome de todos os moradores, quero agradecer imensamente essa força que está nos dando, é uma pessoa que batalha pela população”.

Participaram da reunião na concessionária Arteris Via Paulista, o Vereador Ubirajara Teixeira, Bira, os moradores e produtores Adinael Franchin, Danilo Franchin, Valnei Fargoni e Luiz Paulo Turi, além dos engenheiros Gustavo Tavares, Tatiani Santos e Vinícius Camargos.

