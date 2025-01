Vereador Bira destaca conquistas do segundo mandato e atuação na mesa diretora da Câmara de São Carlos

Crédito: Divulgação

O vereador Ubirajara Teixeira, o Bira (Podemos), que está em seu segundo mandato na Câmara Municipal de São Carlos, comemora uma trajetória marcada por uma atuação intensa e uma crescente de votos em relação à eleição de 2020. Ele credita esse aumento ao reconhecimento da população pelo trabalho desenvolvido nos primeiros quatro anos.

“Esse segundo mandato veio carregado de ansiedade, pois era uma expectativa para entender como a população avaliaria o meu trabalho, postura e conduta durante o período anterior. Fiquei muito feliz ao ver que essa avaliação foi positiva, o que me garantiu uma crescente de 1.104 votos e consolidou minha atuação para mais quatro anos”, destacou Bira.

A atuação do vereador tem se destacado pela busca ativa de recursos em diversas esferas. Entre as conquistas, Bira enumerou três ambulâncias – uma do governo federal, uma do SAMU e uma unidade de suporte avançado – e mais duas, obtidas por meio de parcerias com deputados estaduais. Além disso, ele aproveitou programas do governo estadual para assegurar investimentos em diferentes áreas, como a agricultura e a infraestrutura rural.

“Consegui recursos significativos para estradas rurais, somando mais de R$ 1 milhão, e também protocolei pedidos para caminhões-pipa voltados à agricultura e caminhonetes para a guarda rural. Tudo isso foi resultado de visitas pessoais às secretarias, mostrando a importância de ir atrás, porque, se não fazemos isso, os recursos podem acabar sendo destinados a outras cidades. Essa atuação trouxe resultados não apenas para a saúde, mas também para pessoas com deficiência e reformas de UPAs no município”, enfatizou.

Agora, no segundo mandato, Bira também ocupa o cargo de segundo secretário da mesa diretora da Câmara, uma função que ele encara com entusiasmo e como mais uma oportunidade de aprendizado. “Esse convite partiu da presidência da Câmara, com o apoio de outros parlamentares. Fico muito feliz em saber que meus pares enxergam meu trabalho de forma positiva. Essa nova responsabilidade agrega uma bagagem importante de experiência e conhecimento, algo que considero essencial para continuar atuando com clareza, franqueza e tranquilidade”, afirmou o vereador.

Bira reforçou que continuará a trabalhar ativamente em benefício da cidade, sempre buscando parcerias e recursos que possam contribuir para o desenvolvimento de São Carlos e para a qualidade de vida da população.

