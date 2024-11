Vereador Bira busca recursos para São Carlos em Brasília

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

Em viagem a Brasília, o vereador são-carlense Ubirajara Teixeira, o Bira (Podemos) participou de audiência com diversos deputados federais, além de reuniões no Senado e em alguns ministérios, em busca de investimentos para São Carlos. “Viemos estrategicamente nesta semana para Brasília, em busca de recursos, por ser a última em que os deputados farão suas indicações de emendas para o primeiro semestre do ano que vem”, disse o vereador.

Bira solicitou recursos para obras de infraestrutura urbana, auxílio para pessoa com mobilidade reduzida e saúde. “Todas as vezes que fui a Brasília, consegui voltar com recursos em prol da nossa população, como a ambulância de suporte avançado para o SAMU, recursos para a Santa Casa e vários outros e dessa vez esperamos que não seja diferente”, finalizou o parlamentar.

