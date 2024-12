Última sessão ordinária do ano é marcada por despedida e choro

Vereadores participam da última sessão do ano - Crédito: divulgação

A última sessão ordinária da Câmara Municipal de São Carlos foi realizada na tarde desta terça-feira (17). O expediente foi marcado por lamentos, despedidas e choros.

Os vereadores Marquinho Amaral (Podemos), Robertinho Mori (PSDB), Rodson Magno (PSDB) e professora Neusa (MDB), que não farão parte do quadro do legislativo, usaram a tribuna para fazer discurso direcionado ao eleitorado e desabafos.

A vereadora Neusa foi a primeira a subir na tribuna e ressaltou que este final de ano foi muito difícil, visto que vivenciou a perda do marido João Godoy em outubro. Aos prantos, a vereadora destacou que enfrentou muitos obstáculos e que fez tudo o que estava ao seu alcance.

“Durante a nossa caminhada, temos obstáculos e esses obstáculos a gente muitas das vezes não sabe como vencê-los. Então fazemos o que podemos e foi isso que tentei. Eu não iria chorar, mas são muitas emoções”, disse ao começar a chorar.

“Muitos que assistem [as sessões] não sabem o que é procurar fazer o certo pelo certo. Muitas vezes a gente acredita nas pessoas. Eu acreditei em tantos e não tive retorno. Outros fizeram além do que eu esperava”, complementou a parlamentar”, que fez agradecimentos ao trabalho dos seus assessores e estagiários.

No seu quarto mandato como parlamentar, Robertinho Mori disse que está satisfeito com o trabalho realizado. “Saio muito feliz por ter tido uma votação expressiva. Não tive uma votação reprovada pela população [1.556 votos], assim, como o Marquinho [Amaral], o Rodson e outros vereadores. Tivemos uma votação expressiva, só que infelizmente o partido não conseguiu fazer cadeira e outros partidos conseguiram. Isso faz parte. Eu carrego a cabeça erguida, posso ter falhado, mas nunca tive conivência com coisa errada”.

O presidente da Câmara, o vereador Marquinho Amaral, agradeceu ao eleitorado pelos 2.251 votos.

“Encerramos um ciclo, mas as urnas nos permitem a continuar na vida pública com uma expressiva votação. Agradeço à população de São Carlos, deixamos um legado nessa Casa. Passo pela segunda vez por essa experiência de obter votos e não entrar. Em 2008, quando tinham somente 13 vagas para vereador, fui um sexto vereador mais votado e fiquei fora também. Na última, fui o décimo primeiro mais votado com mais de 300 candidatos. Mas Deus fecha uma porta e abre outras”. Marquinho será presidente da PROHAB a partir do próximo ano.

Rodson lembrou do trabalho realizado por seus assessores e agradeceu o prefeito eleito Netto Donato por nomeá-lo como secretário de Habitação Social.

Além dos quatros vereadores mencionados, a Câmara não terá no próximo ano também o vereador Roselei Françoso (vice-prefeito eleito) e o professor Azuite (Cidadania) que decidiu não se candidatar para se dedicar a uma ONG.

