Última sessão antes das eleições dura menos de 1h e tem 39 requerimentos apresentados

A Câmara Municipal realizou na tarde desta terça-feira (01) a última sessão ordinária antes das eleições, que ocorrem no próximo domingo (6). A sessão legislativa durou menos de 1h e os vereadores apresentaram 39 requerimentos, 3 moções e 1 indicação.

O vereador Bruno Zancheta (Republicanos) apresentou 19 requerimentos, Raquel Auxiliadora (PT) 9, Djalma Nery (PSOL) 6 e Cidinha Oncológico (Progressistas) 5.

Zancheta requereu estudo para implantação de academia ao ar livre em área de lazer na Avenida Aurélio Catani, na altura do número 445, no Bairro Jardim Munique; retorno de linhas de transporte coletivos na Rua General Osório no Bairro Centro; aumento de linhas de transporte público que realizam o itinerário para o Quinta da Felicidade, Antenor Garcia, Cidade Aracy e Jardim Zavaglia; implantação de redutor de velocidade ou travessia segura em ruas do Bairro Jardim Medeiros e Cidade Aracy; estudo para implantação de semáforo no cruzamento entre a Rua XV de Novembro e a Rua Marcolino Lopes Barreto no Bairro Centro; melhorias dos sanitários da Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Santa Felícia, dentre outros.

Já Raquel solicitou estudo de viabilidade para instalação de dispositivos de seguranças de trânsito na Avenida Germano Fehr Júnior, Jardim Nova São Carlos, na Rua Gastão de Sá, altura do nº 260, Boa Vista, na Avenida Salgado, nº 290, Vila Celina; reativação da iluminação na Praça Professor Francisco Carlos Nart, Jardim Américo Alves Margarido; a realização do serviço da poda de galhos de árvores na Praça Luís Gilberto Botura, no Núcleo Residencial Presidente Castelo Branco; informações atualizadas junto a Secretaria de Educação sobre o Apoio Educacional Inclusivo; informações junto ao SAAE sobre a manutenção de poços tubulares, dentre outros.

Do mesmo modo, a vereadora Cidinha protocolou requerimento requerendo edificação de banheiros na praça do estádio Luizão, bairro Vila Boa Vista; recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Ezilia Buonodono Moço, no Aracy I; reinstalação do semáforo que foi removido da Rua Comendador Alfredo Maffei, no cruzamento com a Rua Totó Leite, altura do número 503, no Jardim Ricetti; implementação de faixa para travessia de pedestres em frente a Secretaria de Saúde, na Avenida São Carlos; e instalação de placa estacionamento permitido – 15 minutos, na Avenida Dr. Carlos Botelho, altura do número 1820, em frente à Papelaria “Matrix”.

O vereador do PSOL apresentou requerimentos pedindo providências acerca da falta de iluminação na Av. Capitão Riyoichi Ueno no bairro Planalto Verde; informações sobre as futuras e sobre a mais recente aquisição de pontos de ônibus com cobertura, dentre outros.

A moção da vereadora Neusa (MDB) manifesta congratulação à diretora e professora Alê Domingues e ao Presidente do BPT Francisco Lemos em reconhecimento à excepcional conquista do Projeto de Dança do BPT de São Carlos, que se destacou na seletiva do CIAD em Barra Bonita.

Já a moção de Robertinho Mori (PSDB) manifesta congratulações à atleta Giovanna Karine Silva pela sua convocação na Seleção Brasileira Sub-20 de Futsal.

Por fim, a indicação de Roselei (MDB) indica com urgência na reparação de bueiro (boca de lobo) no cruzamento das ruas Júlio Prestes de Albuquerque com Pastor Bento, no Jardim Jacobucci.

