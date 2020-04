Sérgio Rocha destina R$ 50 mil para o combate ao novo coronavírus em São Carlos

Rocha: “Saliento o empenho e união de todos os vereadores e que não podemos medir esforços diante do combate desta pandemia” - Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira, 1, em sessão extraordinária na Câmara Municipal de São Carlos, o vereador Sérgio Rocha destinou o valor de R$ 50 mil em emenda parlamentar para a área da Saúde do município para o combate da pandemia do novo coronavírus. Somado à destinação de emendas dos demais vereadores para a causa, o repasse chegou ao total de R$ 800 mil.

O parlamentar enfatizou sua preocupação com a pandemia e com os problemas sociais e econômicos que infelizmente virão daqui para frente. “Saliento o empenho e união de todos os vereadores e que não podemos medir esforços diante do combate desta pandemia. Precisamos criar meios de minimizamos ao máximo os sofrimentos da população”, concluiu Rocha.

